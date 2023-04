Helene Fischer erblickt Frau im Leipziger Publikum: „Du hast mich getriggert“

Es ist die Tour der großen Gefühle. Was haben wir in den vergangenen Wochen mit Helene Fischer nicht schon alles erlebt. Erst das Drama um die gebrochene Rippe, die daraus resultierende Verschiebung der „Rausch“-Tour samt Verlegung einzelner Konzerte, die süßen Küsse mit Partner Thomas Seitel auf der Bühne, die Witze über die „Trinkwütigen“ in Dortmund, der Auftritt mit einem jungen Fan, der – extrem aufgeregt, wie er war – kaum ein Wort herausbekam.

Und auch die Konzerte von Schlager-Königin Helene Fischer in Leipzig (25. – 30. April 2023) sollten nicht weniger spektakulär und rührend vonstattengehen.

Helene Fischer trifft einen ganz besonderen Fan

„Ich muss das kurz ansprechen an dieser Stelle“, begann Helene einen kurzen Monolog. „Ein Mädchen hier im Publikum, und zwar die liebe Natalie. Ja, ich kenne sogar deinen Namen. Ich glaube, du warst Fan von mir, da warst du vielleicht neun Jahre alt. Oder wie alt?“, fragte die Sängerin die junge Frau im Publikum. „Vier“, erwiderte diese schnell.

Das konnte Helene kaum glauben. „Vier sagst du gerade. Und mittlerweile bist du ein junges Mädchen geworden, eine junge Frau, besser gesagt und ich bin so, so stolz. Und ganz, ganz arg froh, dass du heute Abend da bist. Natalie, schön, dass du da bist. Wow“, jubelte die 38-jährige Sängerin.

Helene Fischer: „Du hast mich auch direkt getriggert“

Doch damit nicht genug. „Du hast mich auch direkt getriggert am Anfang. Ich musste direkt weinen“, gibt Helene Fischer offen zu. Und auch Natalie schien überwältigt. Auf Facebook veröffentlichte sie ein Video der Szene. Schrieb dazu: „’Sind auf der Reise zusamm’n. Schon seit so vielen Jahren. Und was auch war, ihr wart da so wie mein roter Faden. All die Erinnerung, bin dankbar, dass wir uns haben. Ich kann’s nicht oft genug sagen.‘ Was soll ich sagen? Es war der Wahnsinn gestern bei Helene Fischer in Leipzig. Ich bin so dankbar für ALLES!“

Mehr von Helene Fischer:

Die nächsten Tour-Stationen von Helene Fischer sind übrigens Stuttgart und Bremen, bevor es für die Schlagerkönigin dann wieder nach NRW, genauer gesagt nach Oberhausen, geht. Ob es dort auch wieder zu einer solch witzigen Ticket-Situation wie beim Helene-Fischer-Konzert in Dortmund kommt?