Helene Fischer in Dortmund: Super-Fan lässt sie im Stich

Wie süß war das denn bitte? Ja, es waren großartige Konzerte, die Schlager-Megastar Helene Fischer in den vergangenen Tagen in der Dortmunder Westfalenhalle spielte. Trotz des Schocks ob der gebrochenen Rippe wusste die 38-Jährige ihre Fans zu begeistern.

Auch, weil sich die Schlagerkönigin extrem nahbar zeigte. Da gab es freche Sprüche an Fans, die ihr Bier umgekippt und später geext hatten und sogar ein kleiner Gast durfte Helene Fischer in Dortmund auf der Bühne besuchen.

Helene Fischer holt kleinen Jungen auf die Bühne

Ein durchaus nervöser Gast, muss man dazu sagen. So zeigen Videos bei Instagram, wie Helene einen kleinen Jungen samt großen roten Ballon zu sich on Stage holte, der unbedingt mit ihr zusammen den Song „Unser Tag“ singen wollte.

Gesagt, getan. Doch als der junge Mann dann auf der Bühne stand, schienen ihm die Nerven zu versagen. Schüchtern stellte er sich neben Helene, die wirklich alles versuchte, ihren Gast zu animieren. Helene wagte einen Tanzversuch, nahm ihren aufgeregten Gast an die Hand, hielt ihm sogar das Mikro an den Mund. Doch der Junge ließ sie ein wenig im Stich.

Fans feiern kleinen Helene-Fischer-Fan

Er schien so aufgeregt, dass ihm kaum eine Reaktion möglich war. Erst nach einigen Momenten auf der Bühne sang er zumindest ein paar Worte lautstark mit, um dann aber direkt wieder in Zurückhaltung zu verfallen. Und auch als Helene ihm zum Abschied herzlich umarmte, hielt sich der kleine Super-Fan lieber an seinem Ballon, als an Helene fest.

Die Fans feierten den Auftritt trotzdem. „Bisschen überfordert, der Kleine“, grinst eine Anhängerin bei Instagram. Ein weiterer Fan schreibt: „Das ist das beste Video von Helene, was ich seit langem gesehen habe. Oh mein Gott, wie süß ist das bitte.“ Während eine Dritte ergänzt: „Goldig. Super gemacht! Kleine Jungs reagieren oft so, aber innerlich strahlen sie und werden dieses kurze Zusammentreffen nie vergessen.“ Da hat sie wohl recht. Wer könnte schon eine Umarmung von Helene Fischer vergessen?