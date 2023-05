Helene Fischer: Versprecher in Oberhausen – Fans greifen sofort ein

Es war ein wundervoller Abend, den Helene Fischer ihren Fans in Oberhausen bescherte. Beim ersten ihrer fünf Konzerte in der Ruhrgebietsstadt, zeigte die 38-Jährige, dass sich trotz auskuriertem Rippenbruch keinerlei Angst vor Höhe, Akrobatik oder gar Geschwindigkeit hatte.

Elegant wie ein Adler schwebte Helene Fischer durch die Lüfte, zeigte in mehreren Metern Höhe zusammen mit den Artisten des Cirque du Soleil atemberaubende Akrobatik und sang dabei, und das ist wohl das atemberaubendste an der ganzen Sache, wie immer perfekt.

Helene Fischer begeistert in Oberhausen

Ganz perfekt jedoch war die Show, die Helene Fischer am Dienstag in Oberhausen spielte, nicht. Und das soll an dieser Stelle keine Kritik sein. Im Gegenteil, es machte Helene einfach nur menschlich.

War in der Vergangenheit oft der Perfektionismus der Schlagerkönigin ein Thema, scheint sie auf ihrer „Rausch“-Tour eine ganz neue Lockerheit an den Tag zu legen. Da wird mit dem Publikum gescherzt, ein Texthänger wie im Song „Nur mit dir“ mit der Bitte „Jetzt müsst ihr mir helfen, ich habe den Text vergessen“ überspielt und auch einfach mal die falsche Stadt genannt.

Helene Fischer spielt im Rahmen ihrer „Rausch“-Tour noch bis zum 28. Mai in Oberhausen. Es folgen unter anderem noch Konzerte in Berlin, Mannheim und Köln (25. August bis 2. September 2023).

Helene Fischer verwechselt Oberhausen mit Düsseldorf

So war ein Fan extra aus dem Süden Österreichs zu Helene gereist. Ein wenig unverständlich für die Sängerin. „Mein lieber, wir kommen doch nach Wien. Aber gut, du bist nach Düsseldorf gekommen“, rief sie ihm entgegen. Düsseldorf? Sofort ging Gemurmel in der „Rudolf Weber Arena“ los. Das bemerkte auch Helene. „Was habe ich gerade gesagt? Dass wir in Düsseldorf sind, gell? Ne, schwierig. Wir sind in Oberhausen. Tatsächlich. Manchmal kommt man auch ein bisschen durcheinander, wenn man auf Tour ist, das müsst ihr mir leider verzeihen“, bat sie ihre Fans um Entschuldigung.

Und natürlich war der kleine Patzer auch schnell vergessen. Wie konnte man ihr auch böse sein? Schließlich gab Helene Fischer drei Stunden lang alles für ihre Fans. Sang fast alle Hits wie „Atemlos“, „Achterbahn“ oder „Nur mit dir“. Ein perfekter Abend eben. Auch wegen der kleinen Fehler.