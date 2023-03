Helene Fischer bekommt überraschende Liebeserklärung von bekanntem Musiker – „Ich liebe dich“

Nach Corona- und Babypause wollte Helene Fischer mit ihrer „Rausch“-Tour wieder richtig durchstarten. Die Fans standen schon in den Startlöchern, am Donnerstag, den 23. März, sollte der Startschuss in der Lanxess Arena in Köln fallen. Doch dann die Hiobsbotschaft: Rippenbruch.

Helene Fischer musste ihre Tour verschieben, die Gesundheit stand an erster Stelle. Doch wie heißt es im Showbusiness: The Show must go on. Und so profitierte ein anderer Musiker von dem kurzfristigen Ausfall der Schlagerqueen. Bei seinem Konzert überraschte er seine Fans dann mit einer kleinen Liebesbotschaft an die angeschlagene Helene Fischer.

Helene Fischer bekommt Liebeserklärung von IHM

Die Rede ist von Johannes Oerding. Der deutsche Popsänger startete ebenfalls seine „Plan A“-Tour an besagtem Termin. Sein Konzert vor 8.000 Zuschauern konnte wie geplant stattfinden. Mit Feuerwerk und dem Song „Kaleidoskop“ eröffnete der Sänger die Premiere seiner Tour. Kurz darauf verlor er ein paar Worte über seine angeschlagene Kollegin: „Eigentlich sollte sie sieben Tage hier spielen. Das war der Grund, warum ich auf einem Donnerstag spielen musste. Und jetzt hat sie sich die Rippe gebrochen. Das heißt, wir können morgen nochmal hier spielen.“

Nach der Ankündigung brechen seine Fans sofort in Jubelschreie aus. Seine Rede hat der „Sing meinen Song“-Star auf Instagram geteilt. Doch das war noch nicht alles. Denn mit einem kleinen verschmitzten Lächeln auf dem Gesicht richtete Johannes Oerding auch noch ein paar Zeilen direkt an Helene Fischer: „An dieser Stelle gute Besserung an Helene. Ich liebe dich! Das weiß sie. Das weiß auch ihr Mann.“

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Worte, über die sicherlich auch die Sängerin lachen kann – wenn es denn nicht so weh tun würde. Denn mit einem Rippenbruch ist tatsächlich nicht zu spaßen. Für den Heilungsprozess ist vor allem Ruhe angesagt und der Patient sollte sich möglichst wenig bewegen, wie ein Arzt gegenüber dieser Redaktion erklärte.

Die Nachholtermine für Helene Fischers Konzerte in Köln und Bremen stehen bereits fest. Zwischen dem 10. und 12. Mai plant die Sängerin in Bremen und zwischen dem 25. August und dem 2. September in Köln auf der Bühne zu stehen. Zum 11. April 2023 will sie bereits für ihren Auftritt in Hamburg wieder fit sein.