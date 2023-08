Helene Fischer: Vor Köln-Konzert droht das Mega-Chaos

Köln steht ein Mega-Wochenende bevor. Nicht nur, dass mit der Gamescom die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele in der Domstadt stattfindet. Nein, mit Helene Fischer kommt auch der größte Schlagerstar des Landes an den Rhein. Und wie der Teufel es so will, überschneiden sich die Veranstaltungen auch noch. So geht die Gamescom noch bis zum 27. August, Helene Fischer spielt ihr erstes von sieben Konzerten am Freitag (25. August). Anschließend folgen noch Auftritte am 26. August, 27. August, 29. August, 30. August, 1. September und 2. September.

Zwei Veranstaltungen also, die grundsätzlich schon für ein Anreise-Chaos erwarten lassen. Doch kommt auch dazu, dass die Deutsche Bahn die Strecke zwischen Düsseldorf und Köln bis in den September hinein gesperrt hat. Bedeutet für alle, die mit der Bahn zur Gamescom oder zu Helene Fischer anreisen, dass sie einiges an Zeit einplanen und sich auf Umleitungen einstellen sollten.

Helene Fischer, Gamescom und der FC – Mega-Wochenende in Köln

Doch damit nicht genug. Auch in der Kölner Innenstadt wird es voll. So wird der Hohenzollernring zwischen Rudolfplatz und Friesenplatz vom 23. bis 27. August wegen des Gamescom-Cityfestivals gesperrt. Und auch damit noch nicht genug: Spielt doch auch noch der 1. FC Köln am Samstag um 15.30 Uhr gegen den VfL Wolfsburg.

Das Spiel dürfte gegen 17.30 Uhr zu Ende sein, danach strömen die rund 50.000 Zuschauer in die Innenstadt. Neben guter Laune und Partystimmung müssen die Fans von Schlagerkönigin Helene Fischer am Wochenende also besonders eines mitbringen: ganz viel Geduld.

In Köln ist die Vorfreude auf Helene Fischer trotz allem Anreisestress aber ungebrochen. „Die größte Schlager-Sängerin des Landes stürmt gleich siebenmal die größte Arena – das ist wahrlich weltmeisterlich und gab es so noch nie! Wir freuen uns auf eine einzigartige Show, die nach der kurzfristigen Verlegung im März endlich stattfinden kann, sowie auf die zigtausenden glücklichen Fans, denen Helene und unsere lieben Partner vom Veranstalter Live Nation hier an sieben Abenden eine unglaubliche Veranstaltung bieten werden“, schwärmt Lanxess-Arena-Chef Stefan Löcher.

Dann hoffen wir mal, dass es auch alle Fans pünktlich in die Arena schaffen. Einlass ist ab 18 Uhr. Konzertbeginn um 20 Uhr. Rest-Tickets sind noch an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.