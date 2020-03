Helene Fischer: Fans gehen auf die Barrikaden – „Ich ekel mich!“

View this post on Instagram

Hallo ihr Lieben, gestern habe ich meinen 35. Geburtstag begossen🙌🏼 und mit meinen Liebsten einen wunderschönen Tag verbracht. Da kam das Motto: Lebe, Liebe, Lache nicht zu kurz! Auch ihr habt dazu beigetragen, deshalb vielen Dank für die unzähligen Glückwünsche, darüber habe ich mich wirklich sehr gefreut❤️ Habt noch weiterhin viele schöne laue Sommerabende an denen ihr hoffentlich ausgelassen feiert, denn vergesst nicht: 🎉VIVA LA VIDA🎉 Bis bald, Eure Helene