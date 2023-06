Helene Fischer in Not: Retter stürmt während Konzert auf die Bühne

Ein Helene-Fischer-Konzert ist stets einzigartig. Klar, die Hauptelemente, die Songauswahl, die Akrobatik und Tänze ähneln sich auf der Tour. Die kleinen Momente allerdings, die winzigen Patzer, die lustigen Begegnungen oder vielleicht auch Fauxpas, sind immer anders.

So auch in Oberhausen. Am Dienstag (23. Mai) hatte Helene Fischer dort das erste ihrer insgesamt fünf Konzerte gespielt. Musikalisch war es wieder einmal eine Glanzleistung, die die 38-Jährige für ihre Fans ablieferte. Doch auch zum Lachen gab es mehr als genug. Für die Fans und für Helene Fischer selbst.

Helene Fischer hat Outfit-Ärger

Man denke nur an den Brownie, den eine Zuschauerin in der ersten Reihe extra für die Schlagerkönigin gebacken hatte, um ihn ihr dann gegen ein Selfie zum Tausch anzubieten. Oder Dirk, der ebenfalls auf ein Selfie aus war und dafür sogar anbot, den schlussendlich doch recht zerquetschten Schokokuchen zu essen.

Den Versprecher, als Helene plötzlich dachte, sie sei in Düsseldorf statt in Oberhausen gelandet. Nun gut, so weit liegen die beiden NRW-Städte ja auch nicht voneinander entfernt. Oder auch die Kleiderpanne, die sich beim Song „Flieger“ ergab. Helene wollte gerade, in eine Art Wonderwoman-Dress gehüllt, den Song anstimmen, als sich ein Teil ihres Kleides vom Körper löste. Schnell eilten Helfer auf die Bühne, um die Kleiderpanne zu beheben. Doch Helene nahm es mit Humor. Auf der Großbildleinwand sah man den Schlagerstar deutlich lachen. Gut, kann eben nicht immer alles perfekt laufen. Wäre ja schließlich auch langweilig.

Helene Fischer spielt noch bis einschließlich Sonntag (28. Mai 2023) in Oberhausen. Danach geht es für die Schlagerkönigin nach Berlin (30. Mai bis 4. Juni) und Mannheim (6. Juni bis 11. Juni). Ende der Tour ist in Frankfurt. Dort spielt Helene Fischer vom 3. bis zum 8. Oktober 2023. Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen. Über Helene Fischer hat auch Schlagerkollege Ben Zucker gesprochen. Was der Sänger zu sagen hatte.