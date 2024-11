Helene Fischer bei „Klein gegen Groß“: Fans merken es sofort

Schlagerfans warten bereits seit Wochen auf diesen Abend: Am Samstag (2. November) wohnt Helene Fischer der ARD-Sendung“Klein gegen Groß“ bei. In der Familien-Show treten seit dem Jahr 2011 Kinder in verschiedenen Kategorien gegen Erwachsene an und unterhalten damit Millionen von Zuschauern vor den Fernsehern.

Auch prominente Gäste stellen sich immer wieder der Herausforderung. In dieser Woche wird Schlagerkönigin Helene Fischer ihr Können beweisen und in der von Kai Pflaume moderierten Sendung auftreten. Ein Instagram-Post der Sängerin sorgt bei ihren Fans bereits im Voraus für Aufregung.

Helene Fischer kann es nicht verstecken

Der Trailer zur Show, den Helene Fischer nun auf ihrem Instagram-Profil teilte, zeigt eine ganz natürliche Seite der Schlagersängerin. Nahbar und sympathisch präsentiert sich die Sängerin backstage, gemeinsam mit den Kindern der Sendung albert die 40-Jährige herum. Im Hintergrund ist ein neuer Song ihres Albums „Helene Fischer – Die schönsten Kinderlieder“ zu hören.

Dis Musikerin scheint die Teilnahme an „Klein gegen Groß“ in vollen Zügen zu genossen zu haben. Das Team der Musikerin kommentiert den Instagram-Beitrag mit den Worten: „Es wird spannend und zuckersüß! Viel Spaß wünscht euch euer Team Helene!“ Die Teilnahme des Schlagerstars an der Sendung stellt ein ganz besonderes Highlight für viele ihrer Fans dar.

Auch die Instagram-Follower von Helene Fischer sind bereits voller Vorfreude. Unter dem Sendungsausschnitt finden sich reihenweise begeisterte Kommentare wieder. Ein Fan der Schlagerikone hat in Anbetracht der Bilder keinerlei Zweifel mehr und schreibt: „Man merkt richtig, wie viel Herzblut in dem Album steckt und alles so schön gemacht! Einfach mega” und ein weiter Follower kommentiert: „Auch eine wunderschöne Seite von Helene Fischer. Sie wird wohl wieder die Bühne rocken!“

Vermutlich wird die Sängerin sogar ihr neues Kinderlied „So ein schöner Tag“ live in der Sendung performen. Die Mutter einer kleinen Tochter scheint die Arbeit mit den Nachwuchstalenten sehr zu schätzen und jede Sekunde zu genießen. Diese Freude wird garantiert auch bei den „Klein gegen Groß“-Zuschauern ankommen.

Wer den Auftritt der Schlagerlegende bei „Klein gegen Groß“ nicht verpassen möchte, schaltet am Samstagabend (2. November) um 20:15 Uhr Das Erste ein.