Helene Fischer hinter den Kulissen – SO haben Fans sie noch nie gesehen

Sie ist die Königin des Schlagers und lässt mit ihren Songs die Herzen ihrer Fans höher schlagen. Helene Fischer ist auf der Karriereleiter ganz oben angekommen. Über die Jahre erreichte sie einen Kultstatus und machte nebenbei auch als Mama eine gute Figur. Ihre Mutterrolle scheint die Sängerin auch künstlerisch geprägt zu haben, denn im Jahr 2024 veröffentlichte sie ihr erstes Kinderalbum namens „Die schönsten Kinderlieder“.

Das Album begeisterte die kleinen und großen Fans der Sängerin, weshalb sich die 41-Jährige direkt an die Komposition eines zweiten Albums machte. Auf ihrem Instagram-Profil verkündet der Schlagerstar jetzt die Veröffentlichung der Platte und zeigt irre Einblicke von hinter den Kulissen.

Helene Fischer gibt geheime Einblicke

„Die schönsten Kinderlieder – Vol. 2, Tanzen & Feiern“ heißt das neue Album, das Helene Fischer ihren Fans am 12. September schenkt. Auf ihrem Instagram-Profil, dem 1,1 Million Menschen folgen, teilt der Schlagerstar jetzt geheime Aufnahmen mit ihren Followern. Für ihre neue CD entführt die Sängerin ihre kleine Fans in eine magische 3D-Welt. Die echten Bewegungen der Musikerin wurden dafür auf ihren digitalen Zwilling übertragen, der sich in einer animierten bunten Welt bewegt.

Der neueste Instagram-Beitrag der 41-Jährigen zeigt nun skurrile Bilder. Die Sängerin trägt einen schwarzen Ganzkörperanzug und ein Stirnband, an dem ein Handy befestigt ist. Auf einem Stuhl sitzend macht Fischer eine Reitbewegung, die dem Tanz für ihr Lied „Hoppe Hoppe Reiter“ entspricht. In so einer skurrilen Situation haben ihre Fans die Musikerin garantiert noch nie gesehen.

Die lustigen Aufnahmen kommentiert Helene Fischer mit den Worten: „Ihr Lieben, heute geht die Reise weiter! Mein zweites Kinderliederalbum ist da. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude beim Hören mit euren Kleinen, wie ich beim Einsingen dieses Projektes! Hier seht ihr ein paar Eindrücke hinter den Kulissen der 3D-Welt zum Album!“ Das Album scheint für die Musikerin ein echtes Herzensprojekt zu sein.

Die Community der Schlagersängerin zeigt sich von der Ankündigung begeistert. Ein Fan kommentiert den Instagram-Beitrag mit den Worten: „Wir Lieben ALLES daran!“ Ein weiterer Follower schreibt: „In meiner Kitagruppe läuft es schon hoch und runter, wir lieben es!“ Ein weiter User hat außerdem einen Wunsch und schreibt: „Imaginäres reiten wünsche ich mir jetzt als Tour-Choreo!“ Auf die Unterstützung ihrer Fans kann sich die Musikerin stets verlassen.