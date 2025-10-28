Jetzt ist es offiziell: Helene Fischer bringt neues Album raus

Ihre Fans haben sie bereits schmerzlich vermisst, nun ist Helene Fischer wieder da! Nach ihrer Babypause wird sie nicht nur ihr TV-Comeback feiern (wir berichteten), sondern hat noch eine weitere Überraschung parat.

Helene Fischer hatte angekündigt, nach der Geburt ihrer zweiten Tochter erst einmal kürzertreten zu wollen. Doch die Babypause endet nun früher als gedacht! Und das feiert die Schlagersängerin erstmal mit einem neuen Album.

Helene Fischer veröffentlicht neue Musik

In der Vergangenheit sorgte Helene Fischer unter anderem mit ihren Kinderlieder-Alben für Begeisterung bei ihren Fans. Gute Nachrichten: Schon bald wird es neue Lieder für die Kleinsten geben.

Wie unser Partnerportal „Schlager.de“ berichtet, erscheint ihr drittes Kinderalbum „Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit“ schon in Kürze. Veröffentlichungsdatum ist wohl der 28. November 2025, zwei Tage vor dem ersten Advent und somit pünktlich zu Beginn der Weihnachtszeit.

Zu hören sind Klassiker wie „Jingle Bells“, „O Tannenbaum“ oder auch „Frosty, der Schneemann“, berichtet „Schlager.de“ weiter. Eine erste Hörprobe wird es wenige Tage nach der Veröffentlichung im TV geben.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Am 13. Dezember wird Helene Fischer nämlich in der ARD-Sendung „Klein gegen Groß“ ihr TV-Comeback nach ihrer Baby-Pause geben, berichtet „Schlager.de“. Neben einem Weihnachtsmedley präsentiert die Schlagersängerin dort auch ein Duett mit Kinderlieder-Macher Rolf Zuckowski. Die beiden werden dabei vom Hamburger Kinderchor „Die Blankenäschen“ begleitet. Ein Termin, den sich Fans der zweifachen Mama definitiv im Kalender markieren werden.