Nach Absage der „Helene Fischer Show“ – jetzt reagiert das ZDF

Helene Fischer-Fans müssen in diesem Jahr tapfer sein: Die beliebte Weihnachts-Show der Schlagersängerin wird 2025 nicht über die Bildschirme flimmern. Der Grund ist allerdings besonders schön. Denn Helene ist erneut Mutter geworden. Gemeinsam mit Partner Thomas Seitel freut sie sich über eine zweite Tochter und kündigte auf Instagram an, dass sie sich eine bewusste Auszeit für ihre Familie nehmen möchte.

Dabei ist die ZDF-Show seit Jahren Tradition an den Feiertagen. Jetzt meldet sich der Sender selbst zur Absage.

Helene Fischer muss Show absagen

„Viele von euch haben sicher auch schon auf die „Helene Fischer Show“ gewartet – und umso schwerer fällt es mir, euch sagen zu müssen, dass es 2025 keine geben wird“, schreibt die Sängerin. Für viele Fans bedeutet das: Weihnachten ohne eine „Helene Fischer Show.“

Doch das ZDF steht voll hinter der Sängerin. „Wir freuen uns mit Helene Fischer und ihrer Familie und gratulieren zum Nachwuchs“, betont der Sender. Eine Sprecherin bestätigte außerdem den Ausfall der Sendung und erklärte: „Die umfangreichen und zeitaufwendigen Trainings- und Probentermine sind in diesem Jahr leider nicht möglich.“ Die Entscheidung sei nach eingehender Beratung gemeinsam getroffen worden.

ZDF hält Pläne noch geheim

Normalerweise ist die „Helene Fischer Show“ ein echter Quotenhit. Auftritte von Florian Silbereisen, Ayliva, Hape Kerkeling oder Reinhard Mey gehören zum Erfolgsrezept der festlichen Sendung, die traditionell am 1. Weihnachtstag ausgestrahlt wird.

Noch ist unklar, welche Pläne das ZDF für die kommenden Feiertage hat, doch die Fans dürften gespannt sein.

Für Helene selbst steht in diesem Jahr die Familie zunächst an erster Stelle. Weihnachten 2025 wird also vielleicht ein bisschen anders, aber dafür können sich Fans sicherlich wieder im kommenden Jahr auf die Show freuen. Außerdem lässt Helene Fischer ihre treuen Hörer nicht ganz leer ausgehen. Denn die Sängerin arbeitet bereits an neuen Alben mit Kinderliedern.