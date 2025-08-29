Helene Fischer meldet sich aus der Babypause – Fans müssen zwei Mal hinsehen, um sie zu erkennen

Erst machte Helene Fischer öffentlich, dass sie zu zweiten Mal Mutter einer kleinen Tochter geworden ist (hier mehr dazu). Seitdem die Schlagerkönigin Mutter ist, will sie ihr Talent auch immer mehr dafür nutzen, nicht die Erwachsenen, sondern auch die Kinder mit ihren Liedern zu begeistern.

Ein Kinderliederalbum hat die 39-Jährige bereits herausgebracht, das zweite soll in Kürze folgen. Doch das ist noch nicht alles, denn die Kinder sollen die Sängerin in Zukunft nicht nur hören, sondern auch jederzeit sehen können. Denn ab sofort gibt es einen 3D-Avatar von Helene Fischer.

Helene Fischer als 3D-Avatar

Auf ihren Social-Media-Kanälen präsentiert das Team von Helene Fischer stolz das Ergebnis ihrer wochenlangen Arbeit. Herausgekommen ist ein 3D-Avatar. „Das Schönste ist doch, Kinder da abzuholen, wo sie sich zu Hause fühlen: in einer Welt voller Farben, Animation und Musik“, verrät Helene Fischer in dem neuen Clip. „Mich muss es natürlich auch in klein geben, am besten in einer Welt, in der sich alle wohlfühlen und in der sich alle lieb haben“, erklärt Helene Fischer. Neben der Musik gibt es nun ein „visuelles Erlebnis“.

Die ersten Videos mit dem virtuellen Zwilling von Helene Fischer können sich Fans ab sofort auf dem offiziellen Kinderlieder-YouTube-Kanal der Schlagersängerin anschauen. Auch in dem kurzen Clip ist die Mini-Helene zwischenzeitig eingeblendet – für manche Fans scheint der Anblick noch etwas gewöhnungsbedürftig zu sein. Während die einen begeistert schreiben: „Wie süß ist diese 3D Welt bitte, ich kann nicht mehr“ oder „Es ist sooo schön geworden richtig toll bin verliebt.“

Fans müssen sich an die Mini-Helene erst noch gewöhnen

Andere stören sich an der Optik: „Die Idee ist unglaublich süß, allerdings finde ich sie überhaupt nicht gut umgesetzt. Die Animationen wirken zu arg KI generiert und nicht immer stimmig zu den Songs. Sehr Schade“ oder „Die Animation gefällt mir persönlich nicht. Dennoch für die kleinen etwas tolles“, kritisieren andere. Aber vielleicht müssen sie sich wirklich einfach erst noch an die neue Mini-Helene gewöhnen.

Aber das war noch nicht alles. Denn in dem Beitrag verrät das Team um Helene Fischer auch, wann das zweite Kinderliederalbum „Die schönsten Kinderlieder – Vol. 2, Tanzen & Feiern“ erscheinen soll. Am 12. September 2025 soll es endlich soweit sein. Und zur Feier des Tages soll es sogar „einen exklusiven Partykoffer für unvergessliche Familienmomente zu Hause und unterwegs“ geben.