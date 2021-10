Helene Fischer: Fans außer sich – „Dass du so was jemals machst“

Nach all den Monaten ohne Helene Fischer fühlt es sich jetzt beinahe schon an wie eine Überdosis. Helene Fischer im ZDF, Helene Fischer in München, Helene Fischer schwanger, eine neue Platte von Helene Fischer im CD-Regal und nun auch noch Helene Fischer bei YouTube und TikTok.

Ja, richtig gelesen. Pünktlich zum Verkaufsstart ihres langersehnten neuen Albums „Rausch“ hat Helene Fischer die Bombe platzen lassen.

Helene Fischer lässt die Bombe platzen

Sie wird endlich wieder nahbar sein. Fans dürfen sogar mit ihrer Schlagerkönigin kommunizieren. Und das alles bei YouTube und TikTok, wie die 37-Jährige nun in einem Video bei Instagram ankündigte.

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

Im Juli 2021 gab sie ihr großes Comeback bekannt

Auf Instagram meldete sich die Sängerin nach ihrem Comeback bei ihren Fans, hier erreicht sie über 800.000 Menschen (Stand 8. September 2021)

Im kommenden Jahr spielt Helene ein Konzert in München. Die Tickets sind heiß begehrt. Die Preise starteten bei 69,99 Euro

„Ich freue mich wahnsinnig darauf, euch etwas sehr sehr schönes mitzuteilen“, so Helene Fischer in dem knapp zwei Minuten langen Video. Sie möchte einen Livestream machen, erklärt die Sängerin. Demnach werde sie am Donnerstag um 19 Uhr bei Youtube und eben TikTok live gehen.

Helene Fischer: Fans sind außer sich

„Natürlich werdet ihr viel über mein Album erfahren, wir nehmen uns richtig viel Zeit und ich gehe auch auf eure Fragen ein“, verspricht Helene.

Da sind wir ja mal gespannt. Die Fans jedenfalls sind ganz aus dem Häuschen. „Oh mein Gott, das ist das Schönste ever. Wir sind so was von dabei. Ich liebe dich dafür“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin. Und eine andere fügt an: „Omg, dass du so was jemals machst, hätte ich NIE gedacht.“

Ein Foto sorgte zuletzt für ähnliche Jubelstürme. Doch was war darauf zu sehen?