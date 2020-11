Helene Fischer: Emotionale Nachricht – „Ein paar Dinge bleiben aber hoffentlich gleich“

Endlich gibt es wieder Neues von Helene Fischer. Die Fans der Schlagerkönigin dürfen sich am ersten Adventssonntag über einen weiteren Beitrag der Sängerin freuen.

Doch der Post von Helene Fischer erscheint auch etwas wehmütig. Zu einem Foto in schwarz-weiß teilt die Musikerin eine emotionale Nachricht an ihre Fans.

Helene Fischer teilt melancholische Weihnachtsgrüße

Zu Weihnachten werden wir wohl alle etwas melancholisch. Das ist ganz normal. Auch Helene Fischer blickt wohl mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf das Jahr 2020 zurück. Schließlich sind aufgrund der Pandemie viele Konzerte und Events wie ihre ZDF-Show ins Wasser gefallen.

Doch davon lässt sich die Blondine nicht „die schönste Zeit des Jahres“ vermiesen. Helene Fischer ist ein großer Fan der Weihnachtssaison und beschenkt ihre Fans nun mit einem neuen Bild von sich bei Instagram. In einem Ballkleid in Schwarz posiert sie auf einem Karussellpferd.

----------------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

----------------------

Über den neuen Schnappschuss der Sängerin freuen sich ihre Fans riesig. Doch Helene Fischer hat auch ernste Worte zu verkünden: „Auch wenn dieses Jahr irgendwie alles anders ist. Ein paar Dinge bleiben aber hoffentlich gleich...“

Offenbar fällt es auch der 36-Jährigen schwer, einfach so weiterzumachen wie gewohnt. Das Weihnachtsfest 2020 wird wohl für die wenigstens Menschen so ablaufen wie geplant. Doch Helene blickt optimistisch in die Zukunft.

Helene Fischer will endlich wieder zurück auf die Bühne. Foto: imago images

----------------------

Helene Fischer plädiert für Nächstenliebe

Ihren Followern rät Helene Fischer: „Alles was wir in dieser Zeit machen, sollte von Herzen kommen, um auf Herzen zu wirken.“ Eine tolle Einstellung! Vor allem das Fest der Liebe sollte doch von Nächstenliebe geprägt sein. Um ihren Fans immerhin ein kleines Stück Normalität zurückgeben zu können, wird Helene Fischer am 25. Dezember die „schönsten Momente“ ihrer ZDF-Show präsentieren.

Aber das war noch lange nicht alles. Denn: Am 6. Dezember wird Helene Fischer einen weiteren Auftritt im Fernsehen haben. Warum du diesen auf keinen Fall verpassen solltest, liest du hier.