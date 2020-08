Helene Fischer: Erstes Foto nach einem Jahr – doch die Sache hat einen Haken

Helene Fischer ist zurück. Zumindest auf Instagram.

Am Donnerstagnachmittag meldete sich die Schlagerkönigin endlich zurück. Auf Instagram teilte Helene Fischer ein Bild, das sie auf einem Fahrrad zeigt.

Helene Fischer: DAS sind ihre ersten Worte nach einem Jahr Pause

Dazu schreibt Helene Fischer: „D.A.N.K.E. Auch wenn ich wahrscheinlich zur inaktivsten Social Media Person geworden bin... - ich meine: 1 Jahr offline!!! Aber es war verdammt gut ... haben mich gestern dennoch all eure Glückwünsche und lieben Zeilen erreicht, was mir ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit und Zufriedenheit gibt. Jetzt in ein neues Lebensjahr mit 36! Ich freu‘ mich drauf! Passt alle auf euch auf, bleibt vor allem gesund und wir sehen uns wieder...ganz bestimmt!“

Das klingt doch verheißungsvoll. Schließlich gab es zuletzt immer wieder Diskussionen, wann die Fans ihre Helene Fischer endlich wiedersehen können. So waren eigentlich bereits für dieses Jahr zwei Konzerte der Schlagerkönigin geplant.

Helene Fischer: Wann kommen neue Konzerte?

Doch dann kam Corona und machte den Plänen einen dicken Strich durch die Rechnung. Nun soll es zumindest im Jahr 2021 ein Konzert von Helene Fischer im österreichischen Bad Hofgaststein geben.

Das ist Helene Fischer:

Sie wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

Helene Fischer ist eine der erfolgreichsten

2018 landete sie in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen

2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos“ und „Achterbahn“

Sie wurden millionenfach auf Youtube gestreamt

Bei Instagram hat Helene Fischer über 730.000 Abonnenten

Ob Helene Fischer jedoch auf große Arena-Tour gehen kann, scheint derzeit eher unrealistisch. So sagte Ole Hertel, der General Manager der Berliner Mercedes-Benz-Arena, dass große Konzerte eher die Seltenheit sein werden.

Schlechte Nachrichten für die Fans, die eine Rückkehr von Helene Fischer so herbeisehnen. Ebenfalls nicht so schön für die Fans ist auch der aktuelle Post. Schließlich zeigt Helene Fischer nur ihren Rücken. Ein Blick ins Gesicht der Schlagerkönigin bleibt ihnen bislang also noch verwehrt.

Zuletzt musste Helene Fischer eine bittere Niederlage einstecken. Und das ausgerechnet gegen einen alten Kollegen. Was passiert ist, liest du hier.