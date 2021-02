Helene Fischer offen: „Wundervolles entwickelt, das ich gerne mit euch teilen möchte“

Da ist sie wieder. Endlich: Helene Fischer ist zurück. Nach Wochen ohne Instagram-Aktivitäten hat sich die Schlagerkönigin endlich wieder auf ihrem Account zurückgemeldet.

Und das gleich mit einer großen Ankündigung, die Helene Fischer nun für alle öffentlich macht. So teilte Helene Fischer ein Bild von sich und Josh Groban aus ihrer „Helene Fischer Show“ aus dem Jahr 2019.

Helene Fischer: Ankündigung bei Instagram

„Für mich ist damals ein Herzenswunsch in Erfüllung gegangen, denn ich liebe seine Stimme, seine Musik schon seit so vielen Jahren“, schreibt Helene.

Und hat gleich noch etwas tolles zu verkünden: „Aus diesem Auftritt hat sich etwas Wundervolles entwickelt, das ich gerne mit euch teilen möchte. „I‘ll stand by you“ - ein Coversong von ‚The Pretenders’. Danke an dich, lieber Josh, dass du mich gefragt hast. Der Song wurde in einem Zoom-Call aus 3 verschieden Zeitzonen - Los Angeles, Nashville und Hamburg aufgenommen. Meine Abend-Session mit euch allen hat mir großen Spaß gemacht. Es war mir eine Ehre!!!“

Helene Fischer: Fans außer sich vor Glück

Ab wann man den Song hören kann, verriet Helene Fischer jedoch nicht. Die Fans sind trotzdem begeistert.

„Omg was?! Wie... ich glaube es nicht“, schreibt ein Fan von Helene Fischer bei Instagram. Und eine andere Followerin schreibt dazu: „Oh, ich freu mich so!“ Einige Fans schreiben auch, wie sehr ihnen die Schlagerkönigin fehlt. „Wir vermissen dich so so sehr Helene!! Du weißt gar nicht, wie schön es daher ist, wieder etwas von dir zuhören. Ich hoffe bis bald“, so eine Anhängerin.

