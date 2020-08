Helene Fischer: Bittere Niederlage für Schlager-Star – jetzt kommt raus, dass...

Das sich Helene Fischer mal geschlagen geben muss, kommt selten vor. Und damit hatten wohl weder Helene Fischer noch das ZDF gerechnet.

Was war passiert? Eigentlich wollte das ZDF am vergangenen Sonntag die Olympischen Spiele übertragen, da die aber Corona-bedingt ausfielen und „Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel im Urlaub auf Mallorca weilte, musste ein Ersatz her. Und das ZDF holte seinen größten Star: Helene Fischer. Das ausverkaufte Highlight-Konzert aus Hamburg wurde anstelle von „Fernsehgarten“ und Sport gezeigt.

Helene Fischer: Herber Rückschlag für den Schlagerstar

Das ist Helene Fischer Das ist Helene Fischer

Die Rechnung war einfach: Helene Fischer verspricht traditionell gute Quoten. Wenn es also eine schaffen könnte, die immer besser werdenden Quoten von „Immer wieder sonntags“ in die Schranken zu weisen, dann Helene Fischer.

Doch der Plan ging nicht auf. Denn jetzt ist klar: Im Duell Helene Fischer gegen Stefan Mross gewann klar der 44-jährige Trompeter aus Traunstein.

-------------------

Das ist Helene Fischer:

Sie wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

Helene Fischer ist eine der erfolgreichsten

2018 landete sie in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen

2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos“ und „Achterbahn“

Sie wurden millionenfach auf Youtube gestreamt

---------------------

„Immer wieder sonntags“ schlägt Helene Fischer

Stefan Mross und Helene Fischer. Foto: imago images

Während Helene Fischers Konzert aus Hamburg lediglich 1,45 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher fesseln konnte, mobilisierten Stefan Mross und „Immer wieder sonntags“ stattliche 1,62 Millionen Zuschauer.

-----------------------------

Weitere Themen zu Helene Fischer:

Helene Fischer zurück auf der Bühne? DIESER Satz macht Hoffnung

Helene Fischer und Florian Silbereisen könnten wirklich…

Helene Fischer: Anekdote über Schlagerkönigin macht die Runde – beim allerersten Videodreh...

------------------------------

Zum Vergleich: Der Fernsehgarten, für den Helene Fischer eingesprungen war, versammelte in der Woche zuvor noch 1,92 Millionen Menschen vor den Empfangsgeräten.

----------------

Helene Fischer: Ihre Alben

„Von hier bis unendlich“ (2006)

„So nah wie du“ (2007)

„Zaubermond“ (2008)

„So wie ich bin“ (2009)

„Für einen Tag“ (2011)

„Farbenspiel“ (2013

„Helene Fischer“ (2017)

--------------------

Doch die Quoten sind nicht die einzige bittere Nachricht für die Ex-Freundin von Florian Silbereisen. Zwar hoffen die Fans auf neue Konzerte. Doch kann das überhaupt noch etwas werden?

----------------------------

Das sind die „Fernsehgarten“-Moderatoren:

Ilona Christen (1986–1992; 78 Sendungen)

Andrea Kiewel (2000–2007)

Dieter Thomas Heck (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Rudi Cerne (2001; eine Folge als Vertretung für Andrea Kiewel wegen Babypause)

Ernst-Marcus Thomas (2008; 20 Sendungen)

Ingo Nommsen (Vertretung am 12. und am 19. August 2012)

Andrea Kiewel (seit 2009)

---------------------------

Immerhin meldete sie sich nach einem Jahr Social Media-Pause bei ihren Fans zurück. Was die 36-Jährige zu sagen hatte, liest du hier.

-------------------

Das ist „Immer wieder sonntags“:

„Immer wieder sonntags“ ist eine Musik- und Unterhaltungsshow

Die Sendung wird seit 1995 ausgestrahlt

Der Name der Sendung spielt auf einen Evergreen des Schlagerduos Cindy & Bert an

---------------------

Helene Fischer wurde von Stefan Mross überholt. Foto: imago images

Für ihre Fans ist das jedoch nur ein schwacher Trost, schließlich wollen sie ihre Schlagerkönigin bald wieder auf der Bühne sehen. Wie realistisch das ist, hat ein Experte eingeordnet.