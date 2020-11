Helene Fischer: Fans stinksauer – wegen DIESER Aktion von Florian Silbereisen

Am Freitagabend ist es soweit. Mit einer großen Abendshow wird Florian Silbereisen seine Ex-Freundin Helene Fischer ehren.

Anlass der Show für Helene Fischer ist deren erster großer TV-Auftritt vor genau 15 Jahren. Damals sang Helene Fischer beim „Großen Hochzeitsfest“. Natürlich sind wir für dich dabei, wenn es heißt: „Silbereisen gratuliert: Herzlichen Glückwunsch Helene!“

7.04 Uhr: „Silbereisen gratuliert: Herzlichen Glückwunsch Helene!“, so wird die Show heute Abend heißen. Unklar ist jedoch noch immer, ob Helene Fischer überhaupt dabei sein wird. Eine genaue Ankündigung des Senders steht bislang noch aus.

Und genau das bringt viele Fans bei Instagram auf die Barrikaden. So kündigte der SWR am Donnerstag die Show an und wer nun auf ausschließlich freudige Gesichter unter dem Post gehofft hat, wird bitter enttäuscht.

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

An Weihnachten strahlt das ZDF stets eine große Show

„Kann Silbereisen die Helene Fischer nicht endlich mal in Ruhe lassen? Was will der eigentlich, Helene ist glücklich, aber Silbereisen lässt sich irgendeine Scheiße einfallen“, schreibt beispielsweise ein Fan von Helene Fischer. Und ein anderer fügt hinzu: „Was will man mit der Show, wenn sie noch nicht mal persönlich vor Ort ist? Oder irgendwelche anderen Künstler dort auftreten! Wahrscheinlich nur Thomas Anders und Ramon Roselly wenn überhaupt.“

Doch unter dem Post sind nicht nur Miesmacher unterwegs. Viele Fans freuen sich auf die Show. Ob nun mit Helene oder ohne.