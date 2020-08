Helene Fischer: Klare Ansage an die Fans – „Auch wenn ich...“

Sie ist zurück. Zumindest ein bisschen. Helene Fischer hat sich mit einem Foto bei Instagram nach über einem Jahr Abwesenheit endlich zurückgemeldet.

Doch so ganz zufrieden sind die Fans mit dem Gruß ihrer Helene Fischer nicht. Zu viele Fragen wirft das Bild auf. Warum lässt sich Helene Fischer von hinten fotografieren, zeigt ihren Fans nicht ihr Gesicht.

Helene Fischer ist zurück: Doch was will sie damit sagen?

Und auch die Aussagen von Helene Fischer sind nicht ganz so leicht zu interpretieren. So gibt die Schlagerkönigin ihren Fans zwar klar zu verstehen, dass sie sich über die vielen Glückwünsche zu ihrem 36. Ehrentag am vergangenen Mittwoch gefreut habe, „auch wenn ich wahrscheinlich zur inaktivsten Social Media Person geworden bin“, so Helene Fischer.

Helene Fischer und Florian Silbereisen beim „Schlagerboom“. Foto: imago images

Doch das eine Jahr habe ihr gut getan, so die Schlagerkönigin. Wir erinnern uns, Helene hatte sich ein Jahr Pause verordnet, zu anstrengend waren die vielen Mega-Konzerte, der Druck musste mal ein wenig nachlassen.

Helene Fischer: Wenig Hoffnung auf neue Stadion-Tour

Doch auch wenn die Fans durch ihren letzten Satz „Passt alle auf euch auf, bleibt vor allem gesund und wir sehen uns wieder...ganz bestimmt“ wieder Hoffnung bekommen haben dürften, dass Helene Fischer bald wieder auf der Bühne steht. Ganz so schnell wird dies vermutlich nicht geschehen.

So verriet ein Insider in der Konzertbranche, dass man mit großen Stadion-Konzerten, wie Helene sie spielt, in naher Zukunft nicht rechnen brauche.