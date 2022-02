Helene Fischer verkündet Neuigkeiten – doch Fans sind enttäuscht: „Schade“

Im neuen Jahr ist es bisher ruhig um Helene Fischer – laut Gerüchten soll die Schlagersängerin mittlerweile ihr Baby geboren haben und deshalb im Familienglück schwelgen.

Trotzdem erscheint am Freitag eine neue Single von Helene Fischer. „Jetzt oder nie“ ist sogar der offizielle Olympia-Song der ARD. Die frohe Botschaft wird den Fans von Helene Fischer auf Instagram mitgeteilt – doch die haben etwas zu meckern.

Helene Fischer verkündet gute Nachrichten auf Instagram

Die neue Single dürften Fans schon von dem Album „Rausch“ kennen, das im Oktober 2021 erschienen ist.

Helene Fischer hat einige Fans enttäuscht. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Jetzt bekommt der Song eine besondere Bedeutung, weil die ARD ihn zu seiner Olympia-Hymne gemacht hat. Helene Fischer kommentiert das auf ihrem Instagram-Kanal: „Ich erinnere mich an viele Momente meiner Karriere, in denen es auch für mich 'jetzt oder nie' geheißen hat. Meist habe ich mich für 'jetzt' entschieden und bin damit gut gefahren. Ich hoffe, dass mein Song unseren Athletinnen und Athleten in Peking genauso viel Glück bringt, wie ich selbst mit ihm verbinde.“

Eine schöne Botschaft zu einem schönen Song – doch einige Anhänger stören sich an dem Ende des Instagram-Beitrags. Dort steht nämlich „Euer Team Helene“ – die 37-Jährige hat den Post also nicht selbst verfasst.

Helene Fischer: Fans enttäuscht – „Vorher habe ich Helene immer in Schutz genommen“

Genau das stößt einigen Followern sauer auf, eine Frau schreibt: „'Team Helene' also wieder kein persönlicher Beitrag von Helene? Naja, ich finde es schade und das ist nur meine Meinung!“

Der Kommentar erhält einige Zustimmung, eine weitere Frau findet: „Geht mir auch so. Hab ich auch hier in den Kommentaren geschrieben, sehr direkt sogar. Ich nehme da kein Blatt mehr vor der Mund, vorher hab ich Helene immer in Schutz genommen. Die Zeiten sind vorbei.“

„Ja, ich glaube viele warten auf ein paar persönliche Worte von ihr, auch wenn wir ihr alle die Zeit mit ihrer kleinen Familie gönnen, wären ein paar Worte von ihr sehr schön. Gerade als auch wieder Konzerte abgesagt werden mussten“, meint eine weitere Followerin. Sie will aber auch die Hoffnung nicht aufgeben, noch etwas von Helene Fischer zu hören: „Vielleicht kommt es ja noch.“ (kv)