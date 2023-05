Helene Fischer erblickt Plakat in Oberhausen: Es erzählt eine unglaubliche Geschichte

Wenn Helene Fischer durch Deutschland tourt, dann zieht die Sängerin mit ihrer Show jeden Abend aufs Neue Tausende von Fans in die Konzert-Hallen. Und das schweißt scheinbar zusammen. Als die 38-Jährige in Oberhausen zu Gast war, offenbarte ein Plakat im Publikum eine rührende Geschichte.

Tanz, Akrobatik und natürlich Gesang: Bei einer Helene-Fischer-Show geht es ordentlich zur Sache. Ihre Fans lieben die Schlagerqueen für ihre Performance. Und die Liebe zu Helene Fischer schlägt auch innerhalb der Fan-Gemeinde über. In Oberhausen wurde mittels eines Plakats jetzt eine romantische Liebes-Geschichte publik.

+++Helene Fischer: IHN hat sie in Oberhausen nicht erwartet+++

Helene Fischer reagierte auf süße Botschaft

„Wir haben uns durch dich kennen/lieben gelernt“, stand auf dem Stück Pappe geschrieben. Der unbekannte Fan teilte ein Video von Helenes Reaktion dazu auf Instagram. Und die war sichtlich gerührt von dieser romantischen Offenbarung.

Helene stand auf der Bühne, als sie das Plakat erblickte. „Aber hier vorne lese ich grade, wir haben uns durch dich kennen und lieben gelernt. Oh, das freut mich wahnsinnig. Ich wünsche euch alles Glück der Welt, dass es ganz lange hält. Im besten Fall für immer. Alles Liebe für euch“, betonte sie. Es folgte ein Luftkuss von ihr und tosender Applaus von den anderen Konzert-Besuchern.

Sängerin leistete sich Kleider-Panne

Was für ein rührender Moment! Doch das war nicht der einzige Augenblick, den die Fans in Oberhausen mit Sicherheit in Erinnerung behalten werden. Beim Song „Flieger“ kam es zu einer kleinen Kleider-Panne.

Helene wollte gerade, in eine Art Wonderwoman-Dress gehüllt, den Song anstimmen, als sich ein Teil ihres Kleides vom Körper löste. Schnell eilten Helfer auf die Bühne, um die Panne zu beheben. Helene nahm es mit Humor. Auf der Großbildleinwand sah man den Schlagerstar deutlich lachen. Es kann eben nicht alles perfekt sein.