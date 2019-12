Helene Fischer: In der Weihnachtsshow – ausgerechnet ER macht Stimmung

Limburg. Wenn am 1. Weihnachtstag die Helene Fischer Weihnachtshow im ZDF ausgestrahlt wird, dürfen sich die Zuschauer auch über den Besuch zahlreicher Gaststars freuen. Unter anderem ist auch der ehemalige Backstreet Boy Nick Carter und der Musiker Andreas Gabalier mit dabei.

Doch die Besucher können sich bei der Helene Fischer Weihnachtsshow auch noch auf einen anderen Gast freuen – allerdings nur die Zuschauer im Saal.

Bei Helene Fischer Weihnachtsshow ist bekanntes Gesicht dabei

Denn den heimlichen Star wird es nicht im Fernsehen zu sehen geben, da er sich um das Entertainment des Publikums im Saal der Messe Düsseldorf in den Pausen kümmert.

Markus Schöffl (57), Tanzlehrer aus Limburg, ist seit 21 Jahren beim ZDF-Fernsehgarten dabei, er war Juror in der Premierenstaffel von „Let's dance“, hat viermal bei „Wetten, dass...“ mitgemacht und zahlreiche Pre-Shows für den European Song Contest (ESC) moderiert.

Der Tanzlehrer Markus Schöffl heizt dem Publikum bei der Helene Fischer Weihnachtsshow ein. Foto: imago

Markus Schöffl ist ein bekanntes Gesicht in der deutschen Fernsehlandschaft

Der 57-Jährige ist also ein bekannter und gefragter Mann im deutschen Fernsehen und darf sich jetzt über das Engagement bei Helene Fischer freuen.

Er soll für Stimmung sorgen, wenn Helene Fischer sich umzieht, gestylt wird oder sich auf ihre akrobatischen Einlagen vorbereitet. Außerdem soll er auch schon vor der Sendung das Publikum anheizen, berichtet die Frankfurter Neue Presse.

Das ist Helene Fischer

Helene Fischer ist 35 Jahre alt

Sie wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk in der Sowjetunion geboren.

Im Herbst 2007 ging sie das erste Mal auf Tour

Auch im TV war Fischer schon zu sehen: im Traumschiff und dem Tatort

„Das ist ein ganz großes Format“, freut sich Schöffl auf die Arbeit.

Die Weihnachtsshow wird am Freitag und Samstag in dieser Woche aufgezeichnet in der Messe Düsseldorf. Am 25. Dezember wird die Show dann um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. (fb)