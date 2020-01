Helene Fischer: Großes Geheimnis gelüftet – sie und Florian Silbereisen sind...

Es war eine fulminante Premiere: Florian Silbereisen hat an Weihnachten gezeigt, dass er als neuer „Traumschiff“-Kapitän durchaus Potenzial hat. Nach den Mega-Quoten gibt es jetzt die nächste freudige Nachricht. Diesmal geht es um seine Ex Helene Fischer.

Dass sich die Schlagersängerin und der ZDF-Schauspieler trotz Trennung vor einem Jahr gegenseitig immer noch am Herzen liegen, ist bekannt. Umso sehr dürfte sich Florian Silbereisen gefreut haben, nach der „Traumschiff“-Premieren-Sendung von Helene Fischer gehört zu haben.

Helene Fischer und Florian haben noch guten Kontakt. Foto: Imago Images / Eibner

Denn die Powerblondine ließ es sich offensichtlich nicht nehmen, ihren Exfreund nach Ausstrahlung zu kontaktieren. Laut Bild soll Helene Fischer dem Flori zum Quotenerfolg gratuliert haben.

„Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern“

Florian Silbereisen: „Natürlich. Genauso wie ich ihr zu ihrer fantastischen Show am ersten Weihnachtstag gratuliert habe! Wir haben uns in all den Jahren immer gegenseitig die Daumen gedrückt. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern.“

Klingt zumindest ganz danach, als dürften sich ihre Fans auch im neuen Jahr womöglich wieder auf den einen oder anderen gemeinsamen Bühnenauftritt freuen. Immerhin sind beim Überraschungswiedersehen in der Dortmunder Westfalenhalle vor ein paar Wochen dicke Tränen bei Florian Silbereisen geflossen.

Zweite „Traumschiff“-Folge mit Silbereisen an Neujahr

Florian Silbereisen beim "Traumschiff". Foto: ZDF/Dirk Bartling

Und wer weiß, vielleicht meldet sich Helene Fischer ja auch nach Neujahr noch mal bei ihrem Ex. Schließlich sticht er am 1.1.2020 zum zweiten Mal als „Traumschiff“-Kapitän Max Parger in See. Sein Ziel diesmal: Kolumbien.

Nur schade, dass Helene Fischer ihn nicht auf die große Reise begeleitet…