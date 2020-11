Helene Fischer gibt Comeback bei Günther Jauch – doch die Sache hat einen Haken

Lange müssen die Fans von Helene Fischer nicht mehr auf den nächsten TV-Auftritt der Schlagerkönigin warten. Nein, damit ist nicht ihre Best-of-Show am ersten Weihnachtsfeiertag gemeint.

Wie am Samstag bekannt geworden ist, wird Helene Fischer bereits am 6. Dezember im RTL-Jahresrückblick zu sehen sein.

Helene Fischer: Nächster TV-Auftritt bei RTL angekündigt

Bei „Menschen, Bilder, Emotionen“ wird Helene Fischer mit Moderator Günther Jauch über das vergangene Jahr philosophieren. Zwar hat die Musikerin 2020 nicht viel von sich hören lassen, dennoch hat sich auch bei ihr viel hinter verschlossenen Türen getan.

Mit Akrobat und Tänzer Thomas Seitel ist die Schlagerkönigin seit Ende 2018 liiert. Foto: imago images

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

Am 25. Dezember 2020 präsentiert sie im ZDF ihre Best-of-Show „Die Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente“

Helene Fischer verrät, was wirklich 2020 passiert ist

Doch Helene Fischer ist dafür bekannt, dass sie ihr Privatleben streng von ihrer Arbeit trennt. Wie viele Details über ihr Privatleben also tatsächlich in der RTL-Show ans Licht kommen werden, bleibt ungewiss.

In der Programmvorschau der Fernsehzeitschrift „Prisma“ heißt es zumindest: „Monatelang hatte die Sängerin in den sozialen Netzwerken nichts von sich hören lassen. Doch Helene Fischer war auch im Corona-Jahr nicht untätig: Am 6. Dezember erzählt die deutsche Schlagerkönigin bei Günther Jauch, wie sie 2020 erlebt hat.“

Helene Fischer berichtet ganz persönlich davon, was sie 2020 erlebt hat. Foto: imago images

Helene Fischer performt neuen Song „Never enough“

Außerdem dürfen sich die Zuschauer von „Menschen, Bilder, Emotionen“ auf gleich zwei Gesangseinlagen der Schlagerkönigin freuen. Demnach soll sie ihren neuen Song „Never enough“ sowie ein Duett mit Rea Garvey zu „Hallelujah“ performen. Doch es gibt einen Haken: Auf Schlager müssen die Fans der 36-Jährigen an diesem Abend leider verzichten. Dabei ist doch gerade das Helenes Steckenpferd.

Ein Highlight für alle Fischer-Fans ist es aber allemal und das sollten sie auf keinen Fall verpassen. Zwei Wochen später dürfen sie sich dann auf ein dreistündiges Fernseh-Date mit Helene einstellen: Am 25. Dezember wird sie „Die Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente“ im ZDF präsentieren.

Zum Jahresende wird auch Helene Fischer etwas emotionaler. Von wem sie sich nun mit den Worten „Du warst unkompliziert, unkonventionell, nicht besonders imposant und schön“ verabschieden musste, liest du hier.