Helene Fischer muss Konzert mehrfach unterbrechen – das steckt dahinter

Helene Fischer ist Perfektionistin durch und durch. Diese Eigenschaft sorgte jetzt dafür, dass sie den Ablauf eines ihrer Konzerte gleich mehrfach unterbrechen musste – für ihre Fans war das nur ein Vorteil.

So langsam aber sicher biegt Helene Fischers „Rausch“-Tour auf die Zielgerade ein. Aktuell steht die Schlagerqueen in Frankfurt auf der Bühne. Am Sonntag (8. Oktober) findet dort das letzte Konzert ihrer Tournee statt.

Helene Fischer zeichnet Auftritt für DVD auf

Damit auch die Fans, die keine der heißbegehrten Konzertkarten der 39-Jährigen ergattern konnten, auf den Geschmack ihrer Bühnenshow kommen können, wurde am Freitag (6. Oktober) und Samstag (7. Oktober) das Konzert aufgezeichnet. Wie das Online-Portal „Schlagerprofis“ berichtet, musste der Ablauf des Konzerts deswegen immer mal wieder unterbrochen werden.

Denn natürlich muss bei Helene Fischer alles perfekt laufen – und so musste bei einigen Songs die Aufnahme noch einmal neu gemacht werden. Zum Beispiel, weil eine Wasser-Show nicht so funktionierte, wie man sich das vorgestellt hatte.

War es das längste Helene Fischer Konzert aller Zeiten?

Da die „Atemlos“-Interpretin ihren Fans auch am Freitag die gewohnte Show bieten wollte, wurden die fehlenden Songs einfach noch einmal gespielt. Die Fans durften sich also doppelt freuen. „Wenn alles durchdreht“, „Never Enough“ und „Hand in Hand“ wurden von der Musikerin ein zweites Mal performt.

Und deswegen ging das Konzert bis nach Mitternacht. Erst um 0.20 Uhr war Schluss, wie „Schlagerprofis“ berichtet. Damit könnte der Auftritt in Frankfurt das längste Helene-Fischer-Konzert aller Zeiten gewesen sein – gut für das Publikum vor Ort und für ihre daheimgebliebenen Fans, die sich später an den Aufzeichnungen erfreuen dürfen.