Helene Fischer: Florian Silbereisen verrät über seine Ex – „Sie ist...“

Es schlug ein wie eine Bombe, als Florian Silbereisen und Helene Fischer im Dezember 2018 ihre Trennung nach zehn Jahren Beziehung bekannt gaben.

Die Schlagersängerin hatte zu dieser Zeit bereits einen neuen Mann an ihrer Seite. Florian Silbereisen ist seit den Neuigkeiten Single.

Florian Silbereisen plaudert über Ex Helene Fischer

Doch das Ende der Liebe zwischen Florian Silbereisen und Helene Fischer bedeutet nicht das Ende der Freundschaft zwischen dem Duo. Im Gegenteil: Sie verstehen sich nach wie vor gut.

Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

Mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern zählt Helene Fischer zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands

Ihre Alben Best of Helene Fischer, Farbenspiel und Weihnachten gehören zu den meistverkauften Musikalben in Deutschland

Helene Fischer war jahrelang mit Florian Silbereisen zusammen

Ende 2018 trennte sich das Traumpaar des deutschen Schlagers

Kurze Zeit später machte Helene Fischer ihre Beziehung mit Akrobat Thomas Seitel öffentlich

Noch ist nicht klar, wann das nächste Album von Helene Fischer erscheint

Seit Weihnachten 2019 ist der Niederbayer als Kapitän Max Parger auf dem „Traumschiff“ im ZDF zu sehen. Erst durch die Trennung habe er sich wieder mehr mit seiner Arbeit beschäftigt, erklärt er.

Noch immer "beste Freunde": Helene Fischer und Florian Silbereisen. Foto: imago images / Tinkeres

Florian Silbereisen verrät Beziehungsstatus

Für eine Freundin bleibt da keine Zeit - oder? „Ich gehe offen durch die Welt“, so Florian Silbereisen. „Wenn es passieren soll, passiert es. Flirten ist doch was Schönes. Ich habe nicht vor, ins Kloster zu gehen“, erzählt er der „Bunte“. Na da wird die ein oder andere Dame aber froh sein!

+++ Florian Silbereisen plaudert aus dem Nähkästchen: „Wir sahen aus, wie...“ +++

Eifersüchtig darf die Neue an seiner Seite aber nicht sein. Denn er und Ex Helene Fischer seien „beste Freunde“. Sogar in ihrem Keller hat der Entertainer noch Sachen stehen. Wirklich viel auszumachen scheint es der Schlagerkönigin nicht. „Sie ist aber bestimmt nicht traurig, wenn ich nun mal ein paar Kisten abhole.“ (cs)