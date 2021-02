Helene Fischer: Süße Nachricht an IHN – „Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen“

Was ist denn plötzlich mit Helene Fischer los? Wochenlang hörte man nichts von der Schlagerkönigin und plötzlich gibt es fast täglich neue Nachrichten von Deutschlands erfolgreichster Sängerin.

Nachdem Helene Fischer in der vergangenen Woche dem US-Sänger Josh Groban schon gefühlvolle Zeilen widmete, schickt sie dem Sänger nun auch noch eine süße Nachricht zum Geburtstag.

Helene Fischer: Süße Nachricht an Josh Groban

Helene Fischer schickt süße Worte an einen US-Star. Foto: IMAGO / osnapix

So feierte Josh Groban am Samstag seinen 40. Geburtstag. Grund genug für Helene, um ihm einen Post auf ihrem Instagram-Kanal zu widmen.

-----------------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

Helene musste schon zweimal ihr Konzert verschieben. Am 8. April 2022 wird sie erstmals wieder auf der Bühne stehen

Auf ihr neues Album warten die Fans sehnlichst

Ihr neuer Song ist bei Youtube direkt in die Trends gerutscht

------------------------

„Lieber Josh, heute ist dein Tag, denn es ist dein Geburtstag“, schreibt Helene Fischer auf Englisch. Und weiter: „Habe einen tollen Tag und feier ihn so gut, wie es geht. Halte dich nicht zurück. Ich erhebe mein Glas auf dich. Bleib gesund, fröhlich und der freundliche, liebe Mensch, der du bist.“

Helene Fischer mit besonderem Dankeschön an Josh Groban

Doch Helene hat auch noch ein ganz besonderes Dankeschön an den US-Sänger. „Danke für das Geschenk, das du mir mit dem Lied 'I'll stand by you' gemacht hast. Ich kann es kaum erwarten, dich wiederzusehen und wieder mit dir zu singen.“

-----------------------------

Helene Fischer offen: „Wundervolles entwickelt, das ich gerne mit euch teilen möchte“

Helene Fischer: Geheimprojekt! Neues Foto wirft Fragen auf

------------------------------

Endlich wieder gute Nachrichten von Helene Fischer. Zuletzt musste sie diesen Rückschlag einstecken.