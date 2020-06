Helene Fischer: Fans in Rage – „Merkt ihr nicht...“

Eigentlich hätte Helene Fischer schon längst zurück sein sollen. Konzerte waren angekündigt, Tausende Tickets verkauft, die Fans hatten sie wie Bolle auf ihre Helene gefreut.

Doch dann kam das Coronavirus. Die „Helene Fischer“-Konzerte wurden abgesagt. Die Rückkehr der Schlagerkönigin auf unbestimmte Zeit verschoben.

Helene Fischer: Fans rätseln über ihren Verbleib

Vergeblich hatten die Fans gehofft, dass sich Helene zumindest bei der ARD-Show von Ex-Freund Florian Silbereisen würde blicken lassen. Doch auch da: Keine Spur von Helene Fischer.

Wo sich die Sängerin gerade aufhält, was sie macht, verschweigt sie der Öffentlichkeit. Ihr gutes Recht. Doch einigen Fans scheint gerade der Geduldsfaden zu reißen.

Fans in Rage: „Bleib' für immer weg“

Auftritte wie diesen würden die Fans gerne wieder von Helene Fischer sehen. Foto: imago images

Unter ihrem letzten Instagram-Post, den Helene Fischer am 6. August 2019, also vor mehr als zehn Monaten absetzte, mehren sich wieder die Stimmen derer, die der Sängerin ihre Pause nicht gönnen wollen.

Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

Mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern zählt Helene Fischer zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands

Ihre Alben Best of Helene Fischer, Farbenspiel und Weihnachten gehören zu den meistverkauften Musikalben in Deutschland

Helene Fischer war jahrelang mit Florian Silbereisen zusammen

Ende 2018 trennte sich das Traumpaar des deutschen Schlagers

Kurze Zeit später machte Helene Fischer ihre Beziehung mit Akrobat Thomas Seitel öffentlich

„Helene, bitte bleib' für immer weg“, ist da zu lesen, dass sie ihre Fans nicht mehr sehen wollen, und auch ein Post von einem User, der ihr sogar unprofessionelles Verhalten unterstellt.

„Merkt ihr nicht, dass Helene Fischer nichts von ihren Fans wissen will. Wie kann man sich nur so rar machen? Kein Statement zur jetzigen Situation. Den Erfolg hat sie ihren Fans zu verdanken. So verhält sich kein Superstar. Das ist nicht professionell von ihr“, schreibt der User da.

„Nur, weil sie kein schwarzes Foto postet...“

Und bekommt direkt auch Gegenwind. SO schreibt ein anderer Instagram-Follower von Helene: „Nur, weil sie kein schwarzes Foto postet oder kein Statement abgibt, heißt es nicht, dass sie von ihren Fans nichts wissen will, oder keine Meinung vertritt. Mein Gott, manche Menschen haben auch einfach ein Leben und müssen nicht alles in den sozialen Medien posten.“

Dem ist wohl nichts hinzuzufügen.