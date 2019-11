Helene Fischer: EIN Bild beweist, wie sehr Florian Silbereisen noch immer leidet

Helene Fischer überraschte am Wochenende Florian Silbereisen.

Es ist ein Bild der Gegensätze. Auf der einen Seite: Helene Fischer. Der Superstar des deutschen Schlagers sonnt sich im Scheinwerferlicht. Ihre Augen sind geschlossen, die Arme weit geöffnet.

Es scheint, als gäbe es in diesem Moment keinen anderen Ort, an dem Helene Fischer lieber wäre.

Helene Fischer überrascht Florian Silbereisen beim „Schlagerboom“

DIESES Foto zeigt, wie sehr Florian Silbereisen noch immer leidet. Foto: imago images

Ganz anders die rechte Seite des Bildes, das am vergangenen Samstag beim „Schlagerboom“ in der Dortmunder Westfalenhalle aufgenommen wurde. Es zeigt leicht unscharf Florian Silbereisen. Der Moderator sitzt am Boden. Die Augen sind von Tränen gerötet, die Hand bedeckt den Mund des Schlagerstars.

Er schaut zu seiner Ex-Freundin, doch er wirkt abwesend, traurig, niedergeschlagen.

--------------------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer stammt gebürtig aus Krasnojarsk (Russland)

Sie wurde am 5. August 1984 geboren

In ihrer Karriere verkaufte Helene Fischer bereits mehr als 16 Millionen Tonträger

Seit 2011 präsentiert Helene Fischer ihre Weihnachtsshow im ZDF

Zuletzt legte Helene Fischer eine einjährige Pause ein

2018 trennte sich Helene Fischer von ihrem langjährigen Freund Florian Silbereisen

-------------------------

Helene Fischer: Bild lässt Raum für Interpretation

Möchte man das Bild interpretieren, man würde wohl zu dem Schluss kommen, dass Silbereisen seiner Ex noch immer nahesteht. Dass er sie vermisst, sie gerne wieder an seiner Seite wüsste.

Das beweist auch das Zusammentreffen der beiden beim „Schlagerboom“. Die Tränen, die Silbereisen weinte, als er Helene Fischer sah, während die ganz cool ihren Ex anlächelte.

Helene Fischer ist glücklich mit Florian Silbereisen

Doch Helene Fischer ist weitergezogen. Sie ist glücklich mit Thomas Seitel. Er ist nun Teil ihrer Familie, Teil ihres Lebens. Teil ihres Lebens ist Florian Silbereisen auch noch, das hat Helene immer wieder bestätigt. Doch nun als Freund.

Bleibt zu hoffen, dass Florian Silbereisen damit umgehen kann. Das Bild spricht leider eine andere Sprache.