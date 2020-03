Helene Fischer: Florian Silbereisen plaudert intimes Detail aus – „Ich habe...“

Was sagt Thomas Seitel wohl dazu? Florian Silbereisen plauderte am Samstagabend ein intimes Detail über ihn und Helene Fischer aus. Ob das dem neuen Freund der Schlagerkönigin wohl so schmeckt?

Doch worum ging es? Silbereisen hatte Kandidatin Lydia versprochen, dass er in der kommenden Woche einen bunten Anzug für sie anziehen werde. Doch dabei gebe es ein nicht ganz unerhebliches Problem. Und eben das hat mit seiner Ex-Freundin Helene Fischer zu tun.

Helene Fischer: Florian Silbereisen verrät ausgerechnet DAS bei DSDS

So verriet Silbereisen, dass er einen großen Teil seiner Klamotten noch im Haus von Helene Fischer untergebracht habe. „Meine Kisten stehen immer noch bei Helene“, verriet Silbereisen in der Liveshow von „Deutschland sucht den Superstar“.

-----------------------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

Mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern zählt Helene Fischer zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands

Ihre Alben Best of Helene Fischer, Farbenspiel und Weihnachten gehören zu den meistverkauften Musikalben in Deutschland

Helene Fischer war jahrelang mit Florian Silbereisen zusammen

Ende 2018 trennte sich das Traumpaar des deutschen Schlagers

Kurz darauf machte Helene Fischer ihre Beziehung mit Akrobat Thomas Seitel bekannt

Bislang ist unklar, wann das nächste Album von Helene Fischer erscheint

-----------------------------

Fraglich, ob das Thomas Seitel so gefällt, schließlich wollen wohl die wenigsten gerne mit den Klamotten des Vorgängers unter einem Dach wohnen.

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Auch ein Jahr nach der Trennung noch beste Freunde

Florian Silbereisen ist der neue Juror bei DSDS. Foto: imago images

Wobei Florian Silbereisen und Helene Fischer auch immer wieder betont hatten, dass sie auch mehr als ein Jahr nach der Trennung noch beste Freunde seien.

Alles zum DSDS-Debüt von Florian Silbereisen findest du hier.