Helene Fischer: Jetzt ist es raus – DAMIT überrascht sie ihre Fans

Sie ist und bleibt die unangefochtene Königin der Schlagermusik. Helene Fischer gibt zwar nicht viel von sich preis, doch das braucht es offenbar auch gar nicht, um erfolgreich zu sein.

Still und heimlich überrascht Helene Fischer ihre Fans mit einem kleinen Geschenk, das es ziemlich in sich hat.

Helene Fischer veröffentlicht neue Platte

Denn mit der neusten Veröffentlichung der Sängerin könnte Helene Fischer schon bald wieder ganz oben in den Charts landen. Zugegeben, die Neuigkeit kommt aus dem Nichts und wirklich Vorstellen konnte sich das bestimmt keiner ihrer Fans.

Wer jetzt auf eine ganz neue Platte der Schlagerkönigin hofft, den müssen wir leider enttäuschen. Die neue Musik der 36-Jährigen lässt noch etwas auf sich warten. Stattdessen lässt Helene Fischer ihren größten Hit „Atemlos durch die Nacht“ noch einmal aufleben.

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

Helene Fischer verzichtet auf jegliche Werbung

Richtig gehört, den Schlager-Hit gibt es jetzt ganz neu verpackt. Als „streng limitierte“ Vinyl bringt Helene Fischer ihren Kultsong noch einmal heraus, wie „Schlagerprofis.de“ berichtet. Mit einem auffälligen Design in Lila und einer Remix-Version kommt der beliebteste Song der Schlagersängerin wieder auf den Markt. Gerade einmal 2020 Exemplare werden verkauft.

Helene Fischer zählt zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Foto: imago images

Das Besondere daran: Helene Fischer hat komplett auf Werbung zu ihrem neuen Werk verzichtet. Das hat die Musikerin aber offensichtlich auch gar nicht mehr nötig. Denn auch ohne Promo im Netz oder Fernsehen wird der Künstlerin ein erneuter Erfolg vorausgesagt.

Helene Fischer lässt „Atemlos“ neu aufleben

Dass es „Atemlos durch die Nacht“ nach mehr als vier Jahren noch einmal in die Singlecharts schafft, scheint nicht unmöglich. Schließlich hielt sich der Hit einst unfassbare 116 Wochen lang in den Charts. Und auch in den Amazon-Charts taucht Helenes Klassiker jetzt schon wieder auf.

Helene Fischer: Atemlos durch die Nacht.

Nun können die Fans der Schlagerqueen den Song auch auf ihren Schallplattenspielern hören und ihre Lieblingsmusikerin weiterhin unterstützen, damit diese schon bald wieder ganz oben steht.

Eine enge Vertraute von Helene Fischer hat verraten, wieso die Blondine so erfolgreich ist.