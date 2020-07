Helene Fischer: Insider mit schlechter Nachricht – „Es ist unvorstellbar...“

Es ist DIE große Hoffnung von Millionen Fans: Helene Fischer bald wieder live sehen. Die Schlagerkönigin endlich wieder auf der Bühne erleben. Doch wie realistisch ist das?

Zunächst einmal sah es ja gar nicht schlecht aus. So gab der Veranstalter des „Helene Fischer“-Konzertes in Österreich bekannt, dass ihr, wegen der Corona-Krise abgesagtes Konzert in Bad Hofgaststein, bereits am 26. März 2021 nachgeholt würde.

Helene Fischer: Insider mit erschreckender Nachricht für die Fans

Wird es nun noch mehr „Helene Fischer“-Konzerte im kommenden Jahr geben? Wenn man einem Insider der Konzert-Branche glaubt, eher nicht. So sagte Ole Hertel, der General Manager der Berliner Mercedes-Benz-Arena, dass große Konzerte eher die Seltenheit sein werden.

Die Konzerte von Helene Fischer sind absolute Highlights. Foto: imago images

Der „Bild“ verriet Hertel: „Es ist unvorstellbar, eine Helene-Fischer-Produktion auf die Beine zu stellen und nur ein Viertel der Ticketeinnahmen wegen des Corona-Abstands einzunehmen.“

Helene Fischer: Diese Chancen haben Fans noch, ihre Schlagerkönigin live zu sehen

Das sind natürlich schlechte Nachrichten für die Fans, die hofften, ihre Schlagerkönigin im kommenden Jahr wiederzusehen. Doch noch haben sie ja eine Chance. So ist das Konzert in Bad Hofgaststein noch nicht komplett ausverkauft. Zudem ist auch die Weihnachtsshow von Helene Fischer, die das ZDF traditionell im Dezember aufzeichnet, bislang noch nicht abgesagt. Die Hoffnung stirbt also zuletzt.

