Helene Fischer und Florian Silbereisen könnten wirklich …

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Ihre gemeinsamen Auftritte hatten zuletzt immer wieder Überraschungspotenzial. Zum Beispiel, als Helene Fischer plötzlich unerwartet auf der Bühne neben Florian Silbereisen auftauchte.

Umso mehr fiebern sie heutzutage gemeinsamen Auftritten der beiden Schlagerstars entgegen. Und die Frage, die sich viele stellen, lautet: Wird es auch noch in diesem showarmen Jahr 2020 zu einem Reunion von Helene Fischer und ihrem Ex Florian Silbereisen kommen?

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Hoffnung auf Bühnencomeback

Immerhin liegt ihr letzter gemeinsamer Auftritt schon sieben Monate zurück. Im November letzten Jahres überraschte die Sängerin ihren Ex Florian Silbereisen beim „Schlagerboom” in der Dortmunder Westfalenhalle plötzlich auf der Bühne – Tränen flossen, Fans kreischten und beide wirkten mehr als glücklich.

Jetzt gibt es vielleicht sogar Hoffnung auf ein gemeinsames Comeback für den 25. Juli 2020. Dann wird Florian Silbereisen für seine brandneue Show „Schlager, Stars & Sterne – Die Sommerparty” in der ARD zu sehen sein. Einziger Haken bislang: Noch gibt es keine Gästeliste für das musikalische Event.

Helene Fischer: Ihre Fans vermissen die Schlagerkönigin. Foto: imago images

Noch besteht also auch die Möglichkeit, dass Helene Fischer für einen Auftritt dazustößt. Immerhin musste die 35-Jährige ihr heiß ersehntes Bühnencomeback, das für den 4. April in Österreich in Bad Hofgastein geplant war, aufgrund der Coronakrise absagen. Lust auf einen Auftritt an der Seite ihres ehemaligen Freundes hätte sie demnach womöglich.

Neue Show mit Florian Silbereisen: Spekulationen zur Gästeliste

Und auch, was die anderen Gäste betrifft, könnte es einige bekannte Gesichter geben. Bereits 2018 veranstaltete Florian Silbereisen eine „Schlager, Stars & Sterne“-Show, damals allerdings „Die Schlossparty aus Österreich“. Dazu eingeladen hatte Helene Fischers Ex damals unter anderem Andreas Gabalier, Andy Borg, Beatrice Egli und Ben Zucker.

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer ist 35 Jahre alt

Sie wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk in der Sowjetunion geboren.

Im Herbst 2007 ging sie das erste Mal auf Tour

Auch im TV war Fischer schon zu sehen: im Traumschiff und dem Tatort

Helene Fischer war zehn Jahre lang mit Florian Silbereisen liiert

Ende 2018 beendete das Paar die Beziehung

Wo genau die Schlagersendung im Juli stattfinden soll, ist bislang noch nicht bekannt. Aber eines steht zumindest fest: Helene Fischers Fans können es kaum mehr erwarten, sie nach längerer Pause endlich wieder der Bühne zu sehen. Nicht umsonst ließen ihre Follower schon vor Wochen auf ihrem Instagram-Account verlauten: „Wir vermissen dich!“

Florian Silbereisen: Traumschiff nicht wie geplant

Für Florian Silbereisen heißt es aktuell aber erst mal keine Schlagerparty, sondern Traumschiff-Dreharbeiten.In der ZDF-Serie spielt er die Rolle des Kapitäns Max Parger. Doch der Dreh vor der Kamera läuft anders als geplant. Warum das so ist, erfährst du hier >>>

ZDF verkündete Ende von beliebter Schlagershow im Jahr 2020 – jetzt kommt alles anders

Gute Neuigkeiten gibt es hingegen für eine Schlagershow - vor mehr als einem Jahr gab das ZDF das Aus für „Willkommen bei Carmen Nebel“ bekannt. Dieses Jahr hätten die letzten beiden Sendungen kommen sollen. Doch nun muss die Finalshow verschoben werden. Fans können sich freuen. Hier mehr dazu>>>