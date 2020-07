Helene Fischer: Veranstalter lässt Bombe platzen – „Das lange Warten hat ein Ende“

Auf DIESE Nachricht haben die Fans von Helene Fischer sehnlichst gewartet. Endlich gibt es Neuigkeiten, was die ausgefallenen Konzerte der Schlagerkönigin in Österreich und der Schweiz angeht.

So veröffentlichte der Veranstalter, die 'Leutgeb Entertainment Group' am Samstagmorgen, dass schon am kommenden Donnerstag ein fixer Nachholtermin für ein „Helene Fischer“-Konzert präsentiert werden könne.

Helene Fischer: Endlich – das Warten hat ein Ende

Die Fans dürfen sich also endlich auf eine Liveshow von Helene Fischer freuen. Auf Facebook schrieb die 'Leutgeb Entertainment Group': „GOOD NEWS. Für alle Fans und Freunde von Helene Fischer gibt es good News! Das lange Warten hat ein Ende, wir haben uns für einen der möglichen Ersatztermine entschieden‼ Den Termin präsentieren wir euch kommenden Donnerstag um 10:00 Uhr auf unseren Social Media Kanälen und unserer Homepage. Danke für eure unendliche Geduld euer Team der Leutgeb Entertainment Group.“

-------------------

Das ist Helene Fischer:

Sie wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

Helene Fischer ist eine der erfolgreichsten

2018 landete sie in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen

2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

2020 wird ein Bühnencomeback anstehen

Auch ein neues Album soll in Planung sein

---------------------

Fans sauer auf den Veranstalter

Unter dem Post herrscht große Freude, aber auch verständlicher Ärger. So schreibt ein „Helene Fischer“-Fan: „Mal ganz im ernst, das ist hier kein Gewinnspiel, bei dem Donnerstag der Gewinner bekannt gegeben wird. Wir haben alles umbuchen müssen. Hotels, Züge usw! Ihr könnt nichts dafür, aber wenn ihr den Termin jetzt wisst, dann gebt ihn bekannt. Denn wir alle müssen wieder neu planen und buchen! Wir haben für diese Leistung gezahlt und diese "Hinhaltetaktik" finde ich in diesem Zusammenhang unangebracht!“

------------------------------

So wollen die Fans Helene Fischer wieder sehen. Foto: imago images

Eine durchaus verständliche Kritik. Jedoch sei der Veranstalter an „Sperrfristen“ gebunden. Eine frühere Bekanntgabe des Termins sei nicht möglich, so die 'Leutgeb Group' auf Facebook.

Zuletzt hatten die Fans deutlich Kritik an Helene Fischer geäußert. Was sie nervt, liest du hier.