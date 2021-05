Helene Fischer: Jetzt ist es raus! MDR macht es öffentlich

Was macht wohl Helene Fischer gerade? Diese Frage dürften sich vermutlich einige Fans der Schlagerkönigin stellen. So ist es bereits seit einigen Monaten extrem still um Helene Fischer. Außer vereinzelten Fotos auf Instagram herrscht Ebbe.

Jetzt gibt es allerdings wieder Hoffnung für ihre zahlreichen Fans. Denn der MDR hat nun öffentlich etwas über Helene Fischer bekanntgegeben.

Helene Fischer. Foto: IMAGO / Action Pictures

Helene Fischer: Fans dürfen sich freuen

Ihr Ex Florian Silbereisen wird bekanntlich Anfang Juni mit seiner brandneuen Show „Schlagercountdown – So wird’s bald wieder sein!“ ins TV kommen. Jetzt sickern erste Details dazu durch – und die haben unter anderem auch mit Schlagerqueen Helene Fischer zu tun.

-----------------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

Helene musste schon zweimal ihr Konzert verschieben. Am 8. April 2022 wird sie erstmals wieder auf der Bühne stehen

-------------------------

Helene Fischer und Florian Silbereisen wieder zusammen im TV?

Helene Fischer. Foto: IMAGO / Action Pictures

So veröffentlicht der MDR auf seiner Seite nicht nur das genaue Datum von Florian Silbereisens Musiksendung im Ersten – es ist der 5. Juni –, auch werden erste Namen anderer Stars genannt. Das Highlight: Auch Helene Fischer wird erwähnt!

Dort heißt es: „Florian Silbereisen zeigt, was vielleicht schon bald wieder möglich ist – mit ganz viel Stimmung, mit ganz viel Party, mit den ganz großen Hits und den ganz großen Stars wie Andreas Gabalier, Andrea Berg, Andy Borg, Roland Kaiser, Ross Antony, Helene Fischer und vielen mehr!“

Heißt das etwa, dass die 36-Jährige am 5. Juni wieder auf der Bühne steht? Noch dazu mit ihrem Ex Florian Silbereisen?

-------------------------

-------------------------

Ist die Show tatsächlich so ausgelegt, dass Gäste zusammen mit Silbereisen neue Auftritte hinlegen?

Der MDR antwortete auf Anfrage dieser Redaktion bereits. Was es nun wirklich mit der Show auf sich hat, in der Helene Fischer zu sehen sein wird, liest du hier >>>

Schlager-Kollegin Vanessa Mai verriet kürzlich ein Geheimnis. Warum ihren Fans das gar nicht gefallen könnte, erfährst du hier.