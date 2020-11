Helene Fischer meldet sich kurz vor Silbereisen-Show – deutet sie HIER einen Überraschungs-Auftritt an?

Überraschung am Freitagabend! Mit einer großen Show wird Florian Silbereisen seine Ex-Freundin Helene Fischer ehren.

Grund dafür ist Helene Fischer, die ihren allerersten TV-Auftritt vor genau 15 Jahren hatte. Damals sang Helene Fischer beim „Großen Hochzeitsfest“.

Wir sind natürlich für dich dabei, wenn es heißt: „Silbereisen gratuliert: Herzlichen Glückwunsch Helene!“

Alle Infos zur Show in unserem Liveticker:

21:01 Uhr: Das ist mal ein Outfit! Und wahrscheinlich ein Traum vieler männlicher Fans: Helene Fischer als Flugbegleiterin im Jahr 2012 beim „Frühlingsfest“. Dazu die Stimme verstellt und fertig war die Sexbombe XL.

20:53 Uhr:

Florian: „Ich habe eine entscheidende Frage an dich“

„Ich habe eine entscheidende Frage an dich“ Helene: „Oh!“

Florian: „Nein!“

Ja das war was, als Florian seiner Freundin Helene beim "Hernstfest 2011" diese Worte sagte. Sie dachte glatt an einen Antrag. Wäre ja auch zu schön gewesen...

20:51 Uhr: Florian silbereisen hat es bereist erwähnt: Je erfolgreicher Helene wurde, desto kürzer wurden damals ihre Haare. Der Beweis: "Das Sommerfest 2010".

20:48 Uhr: Und für einen Spaß ist Helene Fischer auch immer zu haben. Zumindest beim „Herbstfest 2009“, als die Schlagersängerin eine Kassiererin reingelegt hatte.

20:44 Uhr: „Das Musical Elisabeth hat für uns wirklich viel verändert“, sagt Florian Silbereisen in seiner Sendung „Silbereisen gratuliert: Herzlichen Glückwunsch Helene!“ Es war das jahr, in dem die beiden ein Liebespaar wurden.

20:41 Uhr: Zu eng oder nicht? Das ist hier die Frage bei Florian Silbereisens Anzughose. Die Meinung auf Twitter ist klar:

20:36 Uhr: Noch mal Gold für Helene Fischer in der "Herbstshow 2007". Da musste sie im TV sogar weinen...

+++ Helene Fischer hat was zu verkünden – „Endlich ist das 'Geheimnis' gelüftet“ +++

20:32 Uhr: Wer erinnert sich noch? In der "Herbstshow 2007" überraschte Florian Silbereisen die "Atemlos"-Sängerin. Sie war Part seiner Show, ohne es zu wissen. Und musste schließlich noch spontan auf die Bühne und vor einem Millionenpublikum auftreten. Was sie in der Sendung erfahren hatte: Ihre Musik verkaufte sich damals so gut, dass sie ihre erste Goldene CD bekam.

20:26 Uhr: Hach, wie schön! Jetzt noch ihr Auftritt beim "Winterfest 2006". Rotes Abendkleid, die Haare etwas weniger blond - ja, das waren noch Zeiten...

20:24 Uhr: Hier noch mal eine kleine Erinnerung aus dem Jahr 2005, jenem ersten Auftritt von der Schlagerqueen:

20:22 Uhr: „Zum ersten Mal, Helen Fischer!“, kündigte Florian die Sängerin damals an. Ja, da nannte sie sich noch Helen.

20:20 Uhr: Wer die Erfolgsgeschichte von Helene Fischer noch nicht kennt, der sollte jetzt gut zuhören. Florian Silbereisen zeigt noch mal ihre Anfänge.

20:18 Uhr: "Ein Moment, den ich nie vergessen werde", sagt Flori noch mal über den grandiosen Auftritt seiner Ex. Wie süß!

20:15 Uhr: Es geht los, Florian Silbereisen berichtet sofort von seinem Gänsehaut-Moment, als Helene Fischer ihn beim "Schlagerboom 2019" in der Dortmunder Westfalenhalle überraschte. "Ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, wer da auf die Bühne kommen sollte", erzählt der Sänger in seiner TV-Show.

20:12 Uhr: Gleich geht es los! Florian Silbereisen will in seiner MDR-Show Helene zum Jubiläum gratulieren – mit einem Rückblick auf 15 gemeinsame Schlager-Jahre. Wer alles dabei sein wird, wird sich schon in wenigen Minuten zeigen.

19:45 Uhr: War der Post von Helene Fischer etwa ein versteckter Hinweis auf die heutige Show? Warum sonst postet sie ihr erstes Duett ausgerechnet heute, wenige Stunden vor der Ehrenshow zu ihrem Showbiz-Jubiläum? Eines steht fest: Die Schlagerqueen macht es spannend!

17 Uhr: Erstes Lebenszeichen von Helene Fischer am heutigen Freitag! Ihr Team postet passend zur heutigen Ehrenshow im MDR ein Duett ihrer allerersten Helene Fischer Show auf Facebook: „Nessaja“ – viel Spaß mit diesem wundervollen Duett aus der allerersten Helene Fischer Show 2011. Der Titel ist ab jetzt überall digital erhältlich.“ Im Duett sang sie mit keinem Geringeren als Peter Maffay.

15:45 Uhr: In der großen Show-Ankündigung heißt es von Florian Silbereisen: "Wir haben ganz heimlich eine ganz persönliche Show voller Erinnerungen produziert, denn sie soll für alle Zuschauer und natürlich auch für Helene eine Überraschung sein. Ich hoffe, sie schaut zu und geht mit uns allen auf Zeitreise! Dann können wir viele unvergessliche und besondere Momente aus 15 Jahren noch einmal gemeinsam erleben!" Glaubt der Sänger wirklich, dass Helene Fischer eventuell nur zuschauen könnte? In wenigen Stunden wissen wir mehr.

12.50 Uhr: Noch immer ist nicht klar, ob wir Helene Fischer heute Abend bei Silbereisen sehen können. Wir halten dich auf dem Laufenden!

7.04 Uhr: „Silbereisen gratuliert: Herzlichen Glückwunsch Helene!“, so wird die Show heute Abend heißen. Unklar ist jedoch noch immer, ob Helene Fischer überhaupt dabei sein wird. Eine genaue Ankündigung des Senders steht bislang noch aus.

Und genau das bringt viele Fans bei Instagram auf die Barrikaden. So kündigte der SWR am Donnerstag die Show an und wer nun auf ausschließlich freudige Gesichter unter dem Post gehofft hat, wird bitter enttäuscht.

„Kann Silbereisen die Helene Fischer nicht endlich mal in Ruhe lassen? Was will der eigentlich, Helene ist glücklich, aber Silbereisen lässt sich irgendeine Scheiße einfallen“, schreibt beispielsweise ein Fan von Helene Fischer. Und ein anderer fügt hinzu: „Was will man mit der Show, wenn sie noch nicht mal persönlich vor Ort ist? Oder irgendwelche anderen Künstler dort auftreten! Wahrscheinlich nur Thomas Anders und Ramon Roselly wenn überhaupt.“

Doch unter dem Post sind nicht nur Miesmacher unterwegs. Viele Fans freuen sich auf die Show. Ob nun mit Helene oder ohne.