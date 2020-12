Helene Fischer: Neues Lebenszeichen gruselt die Fans – „Pass auf dich auf!“

Wenn man sich den Instagram-Account von Helene Fischer so anschaut, dann wird vor allem eines klar: Spontane Schnappschüsse oder unperfekte Fotos gibt es von der Schlagerkönigin nicht.

Da sind Bilder von der Bühne, Bilder, die Helene Fischer auf kunstvoll arrangierten Fotos bekannter Starfotografen zeigen. So dürfte auch das aktuellste Bild von Helene Fischer kein Zufallsschnappschuss auf dem Jahrmarkt gewesen sein. Und doch, bei einigen Fans setzte ein gewisser Gruselmoment ein.

Helene Fischer: Grusel bei neuestem Instagram-Bild

So sieht man Helene Fischer im langen schwarzen Kleid auf einem Schaukelpferd sitzen. Der Hintergrund ist ebenfalls schwarz. Das Pferd selbst schaut arg ramponiert aus, die Beine sind aufgeplatzt, aus dem Körper des Tieres quillt das Innenfutter.

-----------------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

Am 25. Dezember 2020 präsentiert sie im ZDF ihre Best-of-Show „Die Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente“

-----------------------

Ein Foto, wie wir es von der stets perfekten Helene Fischer nicht gewohnt sind. Das bemerken auch die Fans auf Instagram. „Ich finde dieses Pferd so gruselig. Hilfe“, schreibt beispielsweise eine Anhängerin der Schlagerkönigin. Während ein anderer hinzufügt: „Pass auf dich auf!“

Helene Fischer schickt Adventsgrüße an ihre Fans

Naja, das Pferd dürfte Helene wohl eher nicht mehr gefährlich werden. Klar ist, dass Helene wohl für keinen Schockmoment bei ihren Fans auslösen wollte. So schreibt die Schlagerkönigin lediglich: „Endlich hat die schönste Zeit des Jahres begonnen – auch wenn dieses Jahr irgendwie alles anders ist. Ein paar Dinge bleiben aber hoffentlich gleich... Alles was wir in dieser Zeit machen, sollte von Herzen kommen, um auf Herzen zu wirken.“

-----------------------

-------------------------

Schön geschrieben. So dürften sich viele Fans auf die Corona-Version der weihnachtlichen „Helene Fischer Show“ im ZDF freuen. Die kommt dann sicherlich auch von Herzen.

Doch vorher dürfen sich ihre Fans noch auf einen weiteren TV-Auftritt freuen. Wo der sein wird, kannst du hier erfahren.