Helene Fischer: Wiedersehen mit Florian Silbereisen bei der „Goldenen Henne“? Rätselraten um ihr TV-Comeback

Sehen wir Helene Fischer schon in Kürze wieder auf einer Bühne singen? Schon seit einiger Zeit müssen sich die Fans der Schlagerkönigin gedulden.

Doch am Freitagabend schlägt ihre große Stunde. Helene Fischer ist mal wieder für „Die Goldene Henne“ nominiert. Wird sie also ihr TV-Comeback im MDR feiern?

20.20 Uhr: Die meisten Menschen würden ihrem Ex-Partner nach der Trennung lieber aus dem Weg gehen. Doch wenn man in derselben Branche aktiv ist, ist das nicht immer so einfach. Helene Fischer ist genauso wie Florian Silbereisen für „Die Goldene Henne“ nominiert.

Die Schlagersängerin tritt in der Rubrik „TV/Entertainment“ unter anderem gegen Joko und Klaas, „The Masked Singer“ und „Let's Dance“ an. Es wäre die erste Henne in dieser Kategorie für Helene Fischer.

In den vergangenen Jahren hat die 36-Jährige stolze sieben Hennen in den Kategorien „Musik“, „Aufsteigerin des Jahres“ sowie die „Superhenne“ gewonnen.

Florian Silbereisen und Helene Fischer bei der Verleihung der „Goldenen Henne“ im Jahr 2007. Foto: imago images

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

Sollte Helene Fischer also zum achten Mal mit der „Goldenen Henne“ ausgezeichnet werden, wäre es ein perfekter Anlass für ihr TV-Comeback. Doch damit rechnen leider die wenigsten Fans. Es wäre wohl einfach zu schön, um wahr zu sein.

Ein Wiedersehen mit Florian Silbereisen bei der MDR-Preisverleihung wird vermutlich ausbleiben. Entweder, weil Helene ihm vielleicht lieber aus dem Weg gehen möchte, oder weil sie viel zu beschäftigt ist, um es nach Leipzig zu schaffen. Das Rätselraten unter den Fans geht vorerst weiter.

Dabei scheinen sich Helene und Florian auch nach ihrer Trennung noch bestens zu verstehen. So oder so fiebert die Sängerin also sicherlich auch in der Kategorie „Musik“ am Freitagabend mit, denn für diesen Preis ist ihr Ex-Freund gemeinsam mit seinem Duett-Partner Thomas Anders nominiert.

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang ein Paar. Foto: imago images

Doch wer weiß, vielleicht überrascht uns die Schlagerkönigin am Freitagabend ja doch noch und steht plötzlich in Leipzig auf der Bühne.

„Die Goldene Henne 2020“ wird am Freitag, 30. Oktober, um 20.15 Uhr im MDR ausgestrahlt.