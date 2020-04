Helene Fischer: Furchtbare Nachricht – Schlagersängerin sollte Attentat zum Opfer fallen

Furchtbarer Schock für Helene Fischer und die Fans der Schlagerqueen!

Wie am Dienstag bekannt geworden ist, sollte Helene Fischer einem Attentat zum Opfer fallen. Das war zumindest die Androhung, eines Mannes, der sich seit Dienstag vor dem Berliner Landgericht verantworten muss.

Helene Fischer: Schlagerstar sollte bei Bombenattentat sterben

Der Angeklagte André M. (32) hatte es offenbar auf Helene Fischer abgesehen.

In einer Drohmail wollte er Helene Fischer „zum Abschuss frei“-geben. Gedroht habe er mit einer Bombe, die am 12. Januar 2019 bei Florian Silbereisens Live-Show „Die Schlagerchampions“ hochgehen sollte. Laut 'Bild' schrieb er in der Mail: „Da werden wohl so einige atemlos sein!“

In seinen Drohschreiben nutzte André M. den Absender „NationalSozialistischeOffensive“. Zudem sprach er von „NSU2.0“, wobei die Fahndung nach Mittätern bisher ohne Erfolg gewesen sein soll.

Angeklagter mit zahlreichen Drohungen

Der Angeklagte besitzt damit wohl eine extremistische Denkweise. Neben dem gedrohten Bombenattentat auf Helene Fischer drohte André M. schließlich auch zahlreichen anderen prominenten Persönlichkeiten sowie einflussreichen Organen mit Bombenanschlägen. Neben diversen Gerichten und Behörden drohte er unter anderem Mitgliedern des Bundestages.

Das ist Helene Fischer

Helene Fischer ist 35 Jahre alt

Sie wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk in der Sowjetunion geboren.

Im Herbst 2007 ging sie das erste Mal auf Tour

Auch im TV war Fischer schon zu sehen: im Traumschiff und dem Tatort

Mann angeklagt

„Sein Ziel war neben dem Ausleben seines Menschenhasses und der öffentlichkeitswirksamen Verbreitung seiner Fantasien von der Vernichtung des kapitalistischen Systems zugunsten einer nationalsozialistischen Ordnung die Befriedigung seines Bedürfnisses nach Aufmerksamkeit“, so die Anklage laut Bild. (nk)