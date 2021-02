Helene Fischer: Ihr Tour-Kollege ist kaum wiederzuerkennen – seine Mutter besorgt: „Das reicht jetzt“

Der Tour-Kollege von Helene Fischer sieht komplett verändert aus.

Es kommt einem beinah vor wie Relikte einer längst vergangenen Zeit. Konzerte, große Konzerte – mit Zuschauern. In Stadien oder den riesigen Hallen. Helene Fischer auf der Bühne, im Vorprogramm sang Schlager-Kollege Ben Zucker.

Helene Fischer: Bühnenkollege sorgt mit Veränderung für Aufsehen

Während des Konzertes durfte er sogar mit Helene Fischer die Bühne teilen. Mit seiner Reibeisenstimme coverte Ben Zucker Westernhagens „Freiheit“. Doch jetzt überrascht der Fischer-Kollege seine Fans mit einer drastischen Veränderung. Er ist kaum wiederzuerkennen, sogar seine Mutter sei laut eigenen Aussagen ein wenig besorgt.

Zwei Jahre sind die Konzerte nun her. Helene Fischer hat sich in der Zeit rar gemacht. Erst die erwünschte Auszeit, dann die unerwünschte Corona-Pause. Und Ben Zucker? Der hat sich in der vergangenen Zeit ordentlich verändert, wie er nun in einem Interview mit dem „MDR“ berichtet.

Helene Fischer. Foto: IMAGO / osnapix

---------------

Ben Zucker. Foto: IMAGO / Future Image

„Ich hab mich beobachtet und gesehen, irgendwie waren es ein paar Kilo zu viel und ich muss jetzt mal was machen. So ging es eigentlich los“ berichtet der Schlagersänger. Er habe sogar so viel abgenommen, dass er sich einen neuen Gürtel habe kaufen müssen, so Zucker.

Ben Zucker: Kein Alkohol mehr, dafür viel Sport

Das Geheimnis? Er trinke keinen Alkohol, mache dafür viel Sport, lege viele Wege mit dem Rad zurück, erklärt Ben Zucker dem „MDR“.

Schlagersänger Ben Zucker auf der Bühne. Foto: IMAGO / Future Image

Und weiter: „Meine Mama ist auch ein bisschen besorgt und sagt: 'Ben, das reicht jetzt. Mehr musst du jetzt auch nicht verlieren.' Der Bauch ist auch nicht mehr so richtig da. Für sie ist es jetzt genug. Aber Mamas sind ja auch meistens besorgt und das ist ja auch süß.“

