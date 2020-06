Helene Fischer zurück auf der Bühne? DIESER Satz macht Hoffnung

Kaum ein Superstar wird von seinen Fans so sehnlich zurück auf die Bühne gewünscht wie Helene Fischer. Bereits über sechs Monate ist es her, dass sich Helene Fischer zuletzt in der Öffentlichkeit zeigte.

Im dunkelblauen Kleid stand sie damals auf der Bühne der Düsseldorfer Messehalle, präsentierte zum Ende der großen Weihnachtsshow ihren Hit „Allein im Licht“. Es sollte das bislang letzte Mal sein, dass Helene Fischer im TV auftrat.

Helene Fischer: Darf sie die Weihnachtsshow im ZDF spielen?

Im Frühjahr hätten zwei Konzerte folgen sollen, doch die wurden wegen der Corona-Gefahr abgesagt. Ob es Ersatztermine gibt? Unklar.

-------------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

Helene Fischer ist eine der erfolgreichsten Musikerinnen der Welt

2018 landete sie in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen

Das Paar trennte sich 2018

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Fans hoffen, dass in Kürze ein neues Album erscheint

---------------------

Ebenso unklar scheint es, ob Helene Fischer im Dezember 2020 wieder ihre Weihnachtsshow im ZDF präsentieren kann.

ZDF verschiebt Carmen Nebel-Abschied

Ganz ausgeschlossen scheint es jedoch nicht. So darf Oliver Pocher bereits am Donnerstag (2. Juli) wieder mit Gästen aufzeichnen. Und auch vom ZDF gibt es noch keine Absage oder Verschiebung wie beispielsweise bei der knapp zwei Wochen vorher stattfindenden Show von Carmen Nebel, die ihren Abschied von der großen ZDF-Bühne nun im Frühjahr 2021 feiern wird.

So möchten ihre Fans Helene Fischer bald wieder auf der Bühne sehen. Foto: imago images

So bestätigt das ZDF gegenüber dieser Redaktion, dass in Sachen „Helene Fischer Show“ noch keine endgültige Entscheidung getroffen wurde. Ein Satz der Hoffnung macht, schließlich besteht so weiterhin die Chance, dass die Fans ihre Helene noch in diesem Jahr wieder live erleben dürfen.

---------------

Mehr zu Helene Fischer:

Helene Fischer: Foto mit Florian Silbereisen – Fans rasten aus

Helene Fischer gesteht vor der Kamera: „Ich bin...“

Helene Fischer und Florian Silbereisen könnten wirklich…

---------------

Helene Fischer: Auf ihrer Homepage schreibt sie...

Auf ihrer Homepage hält sich Helene Fischer übrigens auch noch bedeckt. Unter dem Menüpunkt „Termine“ steht lediglich „Mehr Informationen in Kürze“. Es bleibt also spannend.

Ein Auftritt an Weihnachten würde auch einige Fans versöhnen, die langsam die Geduld mit ihrem Star verlieren. Was sie Helene vorwerfen, liest du hier.