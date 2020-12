Helene Fischer verrät ganz offen: „Fühlt sich nicht natürlich an“

Helene Fischer ist ein absoluter Mega-Star. Ihre Konzerte sind ausverkauft, ihre Platten gehen weg wie geschnitten Brot. Tritt sie live im TV auf, sprechen die Menschen tagelang darüber.

Doch auch ein Superstar wie Helene Fischer hat Sorgen, Ängste und Nöte. Vor allem die Corona-Zeit scheint sie hart mitgenommen zu haben. Im Interview mit der „Bild“ spricht Helene über die schwierige Zeit.

Helene Fischer: „sSehr bedrückend, trostlos und fühlt sich nicht natürlich an“

„Diese auftrittslose Zeit ohne Publikum ist schon sehr bedrückend, trostlos und fühlt sich nicht natürlich an. Für mich als Künstlerin ist das ja nicht nur ein Job. Man legt sein ganzes Herzblut in einen Auftritt. Das ist meine Leidenschaft“, erklärt Helene Fischer emotional.

-----------------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

Am 25. Dezember 2020 präsentiert sie im ZDF ihre Best-of-Show „Die Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente“

-----------------------

Corona habe ein großes Loch in ihr „künstlerischen Leben“ gerissen, so die Schlagerkönigin weiter. Umso mehr freue sie sich aber, wenn sie bei ausgewählten Shows, wie beispielsweise der „Ein Herz für Kinder“-Gala am Samstag wieder auf der Bühne stehen könne.

Helene Fischer: „2020 war für alle Künstler und vor allem für unsere Teams ein absolutes Katastrophenjahr“

So wollen die Fans ihre Helene bald wieder sehen. Foto: imago images / Action Pictures

Doch Helene Fischer denkt nicht nur an sich selbst. „2020 war für alle Künstler und vor allem für unsere Teams ein absolutes Katastrophenjahr. Aber natürlich weiß ich, dass es ganz vielen Kolleginnen und Kollegen viel schlechter geht als mir. Auch die Veranstalter mit ihren Freelancern und Dienstleistern leiden extrem unter den Corona-bedingten Verboten. Viele stehen vor dem finanziellen Aus. Diese Schicksale machen mich traurig, auch weil ich sehe, dass andere Branchen mehr staatliche Unterstützung erhalten“, sagt Helene Fischer der „Bild“.

-----------------------

-------------------------

Sie selbst habe die Zeit jedoch genutzt: „Ich habe die Zeit genutzt, einige Dinge anzuschieben und viel Zeit mit meinen Lieben zu verbringen – natürlich Corona-konform. Wir bereiten uns auf den Tag vor, an dem es für uns alle wieder losgehen darf.“

Zuletzt zeigte sich Helene Fischer wieder bei Instagram. Doch den Fans kam der Grusel. Was war passiert?