Helene Fischer: Fans lesen DAS und wollen zu Konzert – doch sie werden bitter enttäuscht

Helene Fischer befindet sich in einer kreativen Schaffenspause. Äußerst rar macht sich die Künstlerin daher mit großen Live-Tourneen. Im letzten Jahr stand sie nur für wenige Konzerte auf der Bühne.

Umso größer die Freude bei den Fans, als ein Konzert von Helene Fischer in Jena angekündigt wurde. Doch schon kurze Zeit später folgte die riesige Enttäuschung. Das berichtete die „Thüringische Landeszeitung“.

Helene Fischer: Konzert in Jena angekündigt

Am 22. Februar sollte Helene Fischer in der Stadtkirche in Jena singen. Das Gotteshaus verspricht gute Akustik und eine intimere Atmosphäre, als ein großes Stadionkonzert sie je bieten könnte.

Die Fans hatten sich auf ein besonderes Konzerterlebnis mit Helene Fischer gefreut. Foto: imago images / osnapix

Doch schnell stellte sich heraus, dass hier der Fehlerteufel am Werk war: Auf der Internetseite der Stadtkirchen stand zwar der Name von Helene Fischer. Gemeint war allerdings Veronika Fischer.

Auch eine beliebte Schlagersängerin, vor allem im Osten Deutschlands. Aber Veronika ist eben nicht Helene.

Veronika Fischer in Jena

Nicht Helene Fischer, dafür Veronika: Hier trat die Schlagersängerin beim der MDR-Show zum Muttertag gemeinsam mit Stefanie Hertel auf. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Pfarrer Johannes Bilz klärte die Sache am Samstagabend im „MDR“ auf. Im Online-Konzertkalender der Kirche sei statt Veronika Fischer versehentlich der Name vom Schlagerstar Helene Fischer eingetragen worden. Das müsse am Donnerstag oder Freitag passiert sein.

Nächstes Konzert von Helene Fischer im April

Der Fehler sei inzwischen korrigiert worden. Offenbar habe es an diversen Vorverkaufsstellen bereits Anfragen für Tickets gegeben, hieß es in der „Thüringischen Landeszeitung“.

Doof für alle Fans, die sich jetzt noch einige Monate mehr gedulden müssen, bis sie ihre Helene wieder live erleben können. Erst im April 2020 spielt der Schlagerstar eines der heiß begehrten Konzert in Bad Hofgastein in Österreich. (vh)