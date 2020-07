Helene Fischer: DSDS-Sieger mit intimer Beichte über Schlager-Star – „Das war...“

View this post on Instagram

Wow meine Lieben vielen vielen Dank für das tolle Feedback zu meiner neuen Single Bei mir❤️Ich bin immer noch hin und weg von dieser Show! Danke @helenefischer für das Vertrauen und Danke dem ganzen Team und @indiarischko für diese schöne Choreo. Grosses Dankeschön auch an mein Team ins Studio @mr_ramson_producer @philipp_klemz das war klar mein Highlight 2018❤️Wie hat es euch gefallen und wer hat den Song schon😊Der link ist in meiner Bio lets goo #helenefischershow #beimir #lucamusic #lucahänni #new #single