Helene Fischer: Wut nach Dortmund-Konzerten – „Traurig“

Es waren wieder einmal beeindruckende Shows, die Helene Fischer in Dortmund auf die Bühne zauberte. Akrobatik, Gesang, tausende, begeisterte Zuschauer. Die Schlager-Königin weiß einfach, was sie tut. Und schnappte sich aufgrund ihrer Leistung auch völlig verdient die „Goldene Westfalenhalle“. Die goldene was, fragst du dich? Ja, da bedarf es einer Erklärung.

So wird die „Goldene Westfalenhalle“ „nur an herausragende Künstlerinnen und Künstler verliehen, die einen besonderen Beitrag für die Kultur und Unterhaltung in der Stadt geleistet haben“, so die Stadt Dortmund. „Helene Fischer erreicht mit ihren Auftritten die Menschen. Die Stadt Dortmund und die Westfalenhallen freuen sich sehr, dass sie diese große deutsche Entertainerin und Künstlerin hier begrüßen durften. Die fünf Dortmunder Abende im Rahmen der großen Tournee von Helene Fischer zeigen ein weiteres Mal, dass die Westfalenhalle nach wie vor eine bedeutende Rolle in der nationalen und internationalen Kultur- und Musikszene spielt“, hieß es in der Begründung von Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal. Der OB weiter: „Helene Fischer ist hier immer ein gern gesehener Gast. Für mich ist sie schon fast eine Dortmunderin.“

Helene Fischer erhält Preis in Dortmund

Dem dürften wohl viele Fans zustimmen, allerdings störte sie die Art und Weise, wie sich Oberbürgermeister Westphal verhielt. „Was es nicht alles gibt“, spottet eine Facebook-Userin unter dem Foto der Stadt Dortmund, das Thomas Westphal zusammen mit Helene Fischer und der „Goldenen Westfalenhalle“ zeigte. Und eine andere Nutzerin witzelt: „Extra erfunden – der OB wollte mal Helene Fischer treffen. Hätt ich auch gemacht.“

Doch es gab auch User, die weniger Spaß verstanden. „Goldene Westfalenhalle? Kommt’s mir nur so vor oder hat sich der Tommy diesen Preis nur ausgedacht, um ein Foto mit Helene Fischer machen zu dürfen“, heißt es beispielsweise bei Facebook. Oder: „Für was der OB der Stadt Dortmund alles Zeit hat. Wem bringt diese Auszeichnung etwas? Ob sich Helene diese Schüssel ins Wohnzimmer stellt?“ Und ein weiterer Nutzer schreibt: „Brot und Spiele fürs Volk… Traurig.“

