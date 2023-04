Helene Fischer stellt Konzertbesucher zur Rede: „So’n Trinkwütiger“

Es scheinen wahrlich wundervolle Tage gewesen zu sein, die Helene Fischer in der Ruhrgebietsmetropole Dortmund verbringen durfte. Gleich fünf Konzerte spielte die Schlagerkönigin in der Stadt. Fünfmal brachte sie Tausende Fans in der Dortmunder Westfalenhalle zum Ausrasten.

Gesang, Akrobatik, eindrucksvolle Flugeinlagen. Helene Fischer zeigte in diesen Tagen, dass sie auch keine Rippenfraktur aufhalten kann. Wir erinnern uns: Kurz vor ihrem offiziellen Tourstart hatte sich die Schlagerkönigin mit schlechten Nachrichten an die Fans gewandt. Sie habe sich eine Rippe gebrochen, müsse ihre ersten Auftritte in Köln und Bremen verschieben. Doch nun ist sie wieder voll da.

Helene Fischer und die trinkwütigen Dortmunder

Und hat auch ihren Humor nicht verloren, wie ein Video zeigt, das bei ihrem Konzert am 21. April 2023 in Dortmund aufgenommen wurde. Dort stellte die 38-Jährige nämlich einen Fan zur Seite, der trotz Bierbecher in der Hand ein wenig zu ausgiebig zu winken schien.

+++ Helene Fischer in Dortmund: Darum lachen sich die Fans schlapp +++

„Du musst aufpassen, dass du dein Bier nicht verschüttest vor lauter Winken, okay?!“, sprach sie den Fan direkt an. Gesagt, getan. Der Anhänger schien direkt die passende Lösung für das Problem gefunden zu haben und zog seinen Becher einfach mit einem Zug leer.

Fans feiern Helene Fischer

Keine neue Situation für Helene. „Oh, das hatte ich gestern schon. Neeeeein, wieder son Trinkwütiger. Ei, ei, ei, ei, ei. Okay, also für die, die es nicht gesehen haben, wir haben hier jemanden, der sein Bier geext hat. Wunderbar. Aber zumindest kannst du es nicht mehr verschütten, das ist ja schonmal das Gute“, reagierte die Sängerin.

Mehr Nachrichten zu Schlagerkönigin Helene Fischer:

Ja, pragmatisch ist sie, die Helene. Und auch die Fans johlten und freuten sich ob der spontanen Bier-Einlage. Bei Instagram stieß die Aktion ebenfalls auf Gegenliebe. „Tolerant und charmant. Man könnte sich auch einen anderen Text in dieser Situation vorstellen“, heißt es da beispielsweise. Und ein anderer Fan ergänzt: „Es war so lustig.“ Doch es geht auch anders. Bei dieser Nachricht von Helene Fischer waren die Fans den Tränen nahe.