Helene Fischer: Donald Trump teilt Video der Sängerin – und schreibt DAS darüber

Helene Fischer wurde von Donald Trump in einem Tweet erwähnt.

Donald Trump und seine Tweets sind weltweit berühmt, teilweise mehr als berüchtigt. Doch manchmal gibt der Präsident der Vereinigten Staaten bei Twitter auch positives Feedback, selbst an die Menschen, die es vielleicht gar nicht wollen. So wie an Deutschlands Schlagerkönigin Helene Fischer vor kurzem.

Helene Fischer hat den US-Präsidenten anscheinend sehr begeistert mit einem Duett in einer drei Jahre alten Show, der Helene-Fischer-Show von 2017.

Der Tweet, den Donald Trump dazu teilt, zeigt die Schlagersängerin gemeinsam mit einem jungen Mädchen aus Hong Kong, Celine Tam. Sie singen zusammen die Ballade „You raise me up“.

Donald Trump ist gerührt von Helene Fischers Auftritt

Und das hat Trump so sehr berührt, dass er den Ausschnitt nun teilte und dazu schrieb: „Great“. Zuvor hatte die Musikerin Kaya Jones den Ausschnitt aus der Show geteilt.

Das ist Helene Fischer

Helene Fischer ist 35 Jahre alt

Sie wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk in der Sowjetunion geboren.

Im Herbst 2007 ging sie das erste Mal auf Tour

Auch im TV war Fischer schon zu sehen: im Traumschiff und dem Tatort

Wieso nach drei Jahren nun das Video geteilt wurde, ist unklar.

Ob Helene Fischer sich über den prominenten Fan gefreut hat, steht ebenfalls in den Sternen.