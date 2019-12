Helene Fischer: Dieser Satz lässt Fans das Blut in den Adern gefrieren – sie wird doch nicht etwa ...

Die Fans von Helene Fischer mussten in den vergangenen Monaten stark sein. Deutschlands Schlagerqueen hat sich im Jahr 2019 nahezu komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Nun meldet sie sich zurück. Am 1. Weihnachtstag lockt Helene Fischer wieder ein Millionenpublikum vor die Fernsehbildschirme. Doch was sie vorab verrät, lässt den Fans der Sängerin erneut das Blut in den Adern gefrieren.

Im vergangenen Jahr ließen Helene Fischer und Florian Silbereisen kurz vor Ausstrahlung in der Vorweihnachtszeit die Bombe platzen. Die beiden Künstler gaben ihre Trennung bekannt.

Helene Fischer: Macht sie den Stefan Raab?

Nach dem Jahreswechsel und dem großen Trubel um die Trennung, entschied Helene Fischer, sich eine Auszeit zu gönnen. Keine Konzerte, keine Interviews und nahezu komplette Funkstille in den sozialen Kanälen. Ein Interview mit Frank Elstner, ein neuer Song für den Film „Traumfabrik“ und ein Duett mit Robbie Williams stellten für die Sängerin, die jahrelang mitten im Rampenlicht stand, eine Ausnahme dar.

Doch jetzt verriet sie, dass sie sich vorstellen könnte, sich auch komplett zurückzuziehen. Würde sie wie einst Stefan Raab entscheiden, komplett zu verschwinden? „Aus der großen Öffentlichkeit? Ja, und zwar von heute auf morgen, ohne Probleme“, erzählte Helene Fischer im dpa-Interview.

Von Gabalier bis Carter

Bei der Helene Fischer Show gibt es aber erst einmal wieder die volle Dosis Helene Fischer: Gesang, Akrobatik und eine Menge Prominenz an ihrer Seite: Andreas Gabalier (35), Howard Carpendale (73), Mark Forster (35) und Roland Kaiser (67) begrüßte die 35-Jährige bei der Aufzeichnung in Düsseldorf.

Besonders überraschend: Neben den in Deutschland bekannten Gesichtern, tritt auch „Backstreet Boys“-Star Nick Carter (39) auf. Was der von der Schlagerqueen hält, kannst du HIER nachlesen. (jg)