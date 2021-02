Helene Fischer: Trauriger Erfolg – in DIESEM Ranking landet die Sängerin in den Top 5

Schlagerkönigin Helene Fischer wird seit Jahren mit Preisen überschüttet – und das völlig zu Recht. Schließlich gilt sie sogar weltweit zu den erfolgreichsten Künstlerinnen.

Neben siebzehn Echos, acht Goldenen Hennen, drei Bambis und zwei Goldenen Kameras darf sich Helene Fischer über eine weitere Auszeichnung freuen – doch die hat einen bitteren Beigeschmack.

Helene Fischer: Ihre Musik ist besonders beliebt auf Beerdigungen

Das Portal „Bestattungen.de“ veröffentlicht jedes Jahr die Top-10-Beerdigungssongs. Dabei handelt es sich um Lieder, die sich besonders gut für eine Trauerfeier eignen und von vielen Menschen zu diesem Anlass ausgewählt werden.

Helene Fischer stürmt sämtliche Charts - doch die neue Auszeichnung der Schlagersängerin hat einen traurigen Hintergrund. Foto: imago images

Und auch in diesem Ranking ist Helene Fischer vertreten. Bei ihrer emotionalen Ballade „Die Rose“ bleibt einfach kein Auge trocken. In dem Lied singt sie: „Wer sein Leben lang immer Angst hat vor dem Sterben, fängt nie zu leben an. Wenn du denkst, du bist verlassen und kein Weg führt aus der Nacht, fängst du an die Welt zu hassen, die nur andere glücklich macht.“

----------------------------------------

Das ist Helene Fischer:

Helene Fischer wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

2018 landete die Sängerin in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen – im Jahr 2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

Zu ihren größten Hits gehören „Atemlos durch die Nacht“ und „Achterbahn“

----------------------------------------

Der Song stammt aus dem Jahr 2009 und zählt auch noch ein Jahrzehnt später zu den Favoriten der Fans. So landet „Die Rose“ im Ranking von „Bestattungen.de“ 2019 tatsächlich auf Platz 5.

Helene Fischer singt „Die Rose“.

Helene Fischer: Dieser Schlagerkollege liegt noch weiter vorne

Doch Helene Fischer ist nicht die einzige Schlagerkünstlerin auf der Liste. Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier erreicht mit seiner Ballade „Amoi seg‘ ma uns wieder“ den zweiten Platz.

Das Lied hat der Österreicher nach dem Tod seines Vaters und seiner kleinen Schwester Elisabeth geschrieben. Wilhelm Gabalier nahm sich 2006 das Leben, als er sich vor dem Haus der Familie selbst anzündete. Ein Schock für seine Tochter, die zwei Jahre später im Alter von 19 Jahren ebenfalls Suizid begang.

----------------------------------------

„Ich dachte damals viel über das Warum nach, über das Leben nach dem Tod und die Frage, ob es ein Wiedersehen gibt“, so Andreas Gabalier über seine erfolgreichste Ballade.

Doch er ist nicht der einzige Musiker in der Familie. Wieso du dir den Namen Willi Gabalier merken solltest, erfährst du hier.