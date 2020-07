Helene Fischer: Deutliche Worte bei Instagram – ihre Fans stellen sich DIESE Frage

Wird es dieses Jahr noch ein Comeback von Helene Fischer geben? Eigentlich sollte die Schlagerqueen im April für ein großes Konzert in Österreich in Bad Hofgastein auf der Bühne stehen. Doch die Corona-Lage hat dieses Vorhaben platzen lassen. Helene Fischer informierte ihre Fans via Facebook. Das war im März.

Seitdem ist es ruhig geworden um Helene Fischer. Kein Interview, keine Bilder auf Social-Media, kein Wort von der Superblondine. Bei Instagram stellen sich die Fans jetzt nur eine Frage.

Helene Fischer: Fans stellen nur eine Frage

Vor 47 Wochen postete die Sängerin auf Instagram einen Mitschnitt ihres Konzerts und gab ein kurzes Update zu ihrem 35. Geburtstag. Es war das letzte Instagram-Lebenszeichen. Ihre Fangemeinde kommentiert dort allerdings eifrig weiter.

Helene Fischer musste ihr Comeback-Konzert 2020 für April absagen. Foto: dpa

„Sie braucht ihre Fans anscheinend nicht mehr“, befürchtet ein Fan traurig. Ein anderer schreibt „Wir vermissen dich.“ Tatsächlich wollen die Follower vor allem wissen: „Helene, wann kommen neue Songs? Bitte lass uns nicht mehr lange warten“. Oder: „Wann kommst du auf die Bühne zurück?“

Helene Fischer: Wird sie bei DIESER Show auf der Bühne stehen?

Spekuliert wurde bereits, dass Helene Fischer die neue ARD-Musikshow „Schlager, Stars & Sterne – Die Sommerparty” ihres Ex Florian Silbereisen am 25. Juli zum Anlass nimmt, ihre Fans mit einem Bühnenauftritt zu überraschen. Immerhin hat sie das bereits im November 2019 beim „Schlagerboom“ in der Dortmunder Westfalenhalle getan – und damit nicht nur Florian Silbereisen vor Rührung zum Weinen gebracht, sondern auch ihre zahlreichen Fans.

Das ist Helene Fischer:

Sie wurde am 5. August 1984 in Krasnojarsk geboren

Helene Fischer ist eine der erfolgreichsten

2018 landete sie in der „Forbes“-Liste der bestverdienendsten Musikerinnen auf Rang 8

Helene Fischer war zehn Jahre mit Schlagerkollege Florian Silbereisen zusammen

2018 trennten sich die beiden

Derzeit ist Helene Fischer mit Thomas Seitel liiert

2020 sollte eigentlich ein Bühnencomeback anstehen

Wird Helene Fischer also bald schon der Bitte ihrer Anhänger nachgehen und das für 2020 eigentlich geplante Bühnencomeback einhalten? Und dabei wirklich neue Songs im Gepäck haben?

Fest steht: Egal, wo sich die „Atemlos“-Sängerin erstmals wieder öffentlich zu erkennen gibt, es wird für ordentlich Gesprächsstoff sorgen…